Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox Saturno vi spingerà ad affrontare una vera e propria prova per la vostra vita. C’è chi dovrà sopportare la lontananza di una persona cara, e chi invece affrontare questioni sentimentali piuttosto delicate. Il consiglio è quello di rimboccarvi le maniche e affrontare il tutto con calma e sangue freddo. Dovrete faticare, questo è sicuro, ma con buona volontà entro fine mese rivedrete la luce.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, le cose per il vostro segno migliorano notevolmente rispetto al recente passato. Sul lavoro i problemi non sono mancati, ma ora finalmente avete ritrovato serenità e buonumore. State quindi risolvendo le ansie che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi, e finalmente ritrovate serenità anche in amore. Programmate un bel viaggetto in compagnia del partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata piuttosto piacevole per il vostro segno. Approfittatene per fare nuovi incontri e conoscenze, e specie chi è single potrebbe trovare l’amore. Se invece siete già innamorati, trascorrete un po’ di tempo in più insieme al partner. Le cose migliori per voi arriveranno a fine novembre.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grandi novità in arrivo grazie a Saturno e Giove che entreranno nel segno. Se ci sono questioni in sospeso che vi tormentano o rapporti ormai logori, è arrivato il momento di chiudere con il passato. Allontanate chi non vi merita. Qualche disguido da risolvere a livello lavorativo e in casa.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede piuttosto nervosi. Ci sono infatti sia questioni lavorative sia problemi economici che vi tormentano e vi tolgono il sonno. Ultimamente avere avuto delle spese impreviste che vi hanno svuotato il portafogli, e ora siete un po’ in difficoltà. Cercate di risparmiare. Bene l’amore grazie a Venere favorevole.

PESCI

Cari Pesci, ottime stelle in amore per il vostro segno: approfittatene se siete single per rimettervi in pista e trovare la persona giusta per voi. Siete particolarmente stressati e sottotono perché gli impegni lavorativi vi tolgono il respiro. Se avete dei progetti ambiziosi in ballo, portateli avanti con entusiasmo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci. Ottime prospettive in amore grazie ad un quadro astrale da fare invidia. Bene anche il lavoro, dove riuscirete a realizzare i vostri obiettivi.

