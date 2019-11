Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a chiarire al più presto eventuali dubbi e tensioni in amore. Infatti certe discussioni più si protraggono e peggio è. Meglio parlarsi di persona e trovare subito una soluzione. Qualche possibile fastidio fisico, come un malanno di stagione. Alcuni di voi invece devono affrontare grossi problemi a livello lavorativo. Non innervositevi.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente stanchi. Nonostante sia appena trascorso il weekend, infatti, siete ancora con le pile scariche. Un periodo complesso, dunque, ma dal quale uscirete presto e con entusiasmo. In amore secie ad ottobre avete vissuto un periodo di forti tensioni, ma ora finalmente ritrovate serenità. I single invece potrebbero fare piacevoli incontri.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si apre nel migliore dei modi. Se avete degli importanti progetti da realizzare, portateli avanti con entusiasmo. Le stelle, infatti, vi assistono. Se volete cambiare vita, specie dal punto di vista lavorativo, datevi da fare, può essere il momento giusto. In amore inizia la fase di recupero.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete presi da mille polemiche e tensioni difficili da affrontare con serenità. Cercate di mantenere la calma, anche se non è facile. Attenzione inoltre al portafogli: ultimamente avete speso troppo e adesso vi trovate un po’ in difficoltà dal punto di vista economico. Sula lavoro mantenete la calma per non litigare con colleghi e superiori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox prevede una giornata piuttosto positiva per il vostro segno, ma il meglio verrà dalla prossima settimana. Siete ricchi di energia ed entusiasmo per affrontare nuovi progetti con la giusta motivazione. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, potete finalmente gioire per i traguardi raggiunti.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi lunedì 18 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 18 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 18 novembre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete grandi obiettivi per le prossime settimane. Sarete quindi chiamati nelle prossime settimane a prendere importanti scelte per il futuro dal punto di vista lavorativo. In amore le cose non vanno benissimo: se ci sono tensioni, parlatevi e chiaritevi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli. Una settimana davvero al top per il vostro segno, in cui portare avanti i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI