Oroscopo Branko oggi 15 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko dovete fare i conti nella giornata di oggi con la Luna negativa. Non prendetevela troppo però, ma cercate di andare avanti lo stesso evitando litigi e discussioni. Serve solo un po’ di pazienza, perché da domani le cose andranno decisamente meglio. Riuscirete infatti a realizzare i vostri progetti. Bene anche l’amore.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko prevede novità positive in arrivo per quanto riguarda il lavoro e i vostri affari. Ma la domenica non può essere solo impegni e vita professionale, approfittatene quindi per stare anche in compagnia dei vostri cari, a cominciare dal partner. Urano trigono a Giove potrebbe portare tanta fortuna.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte in Scorpione vi regala una domenica ricca di energia e positività da sfruttare al meglio. Ultimamente avete avuto molti impegni, ma adesso è il momento di pensare un po’ di più a voi stessi. In particolare, non trascurate la cura del corpo e del fisico. Favoriti i contatti di lavoro e nuove opportunità professionali.

Cancro

Cari amici del Cancro, lavorate tantissimo e senza sosta. Dovete però capire che nella vita non può contare solo questo, soprattutto di domenica. Nella giornata di oggi, 15 dicembre, potreste realizzare qualcosa di importante che avevate lasciato da parte nell’ultimo periodo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko il transito favorevole della Luna nel vostro segno vi permette di realizzare ambiziosi progetti per il vostro futuro. Se ci sono state discussioni pesanti con chi vi circonda, a cominciare dal partner o dai familiari, approfittatene per parlarvi e chiarire. Giove in Capricorno vi rende particolarmente egoisti: attenti a non farvi criticare alle spalle.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, una domenica davvero fortunata per il vostro segno, approfittatene. Tuttavia non potete pretendere troppo da voi stessi e dalle vostre capacità, per cui siate prudenti e non esagerate, anche perché altrimenti se le aspettative sono troppo alte poi potreste rimanere delusi. Il trigono Urano-Giove favorisce soprattutto chi lavora con il pubblico.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 15 dicembre secondo Branko vi vede tra i segni favoriti, grazie alla Luna in Leone. Un quadro astrale che favorisce nuovi incontri, soprattutto per i single, ma anche l’aspetto economico: nuovi affari ed entrate in vista, per cui datevi da fare. Venere fredda vi vede sottotono in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte nel segno vi dà grande gioia e soddisfazioni, già nel breve termine. Molto bene in particolare l’amore, con Venere favorevole e Nettuno romantico che vi proteggono. Questi ultimi giorni del 2019, dunque, sono davvero felici, per cui approfittatene. Chi è single potrebbe incontrare una persona speciale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Leone arriva proprio nel periodo del vostro compleanno e vi porta grandi novità e soddisfazioni. Datevi da fare, trovate nuovi stimoli, viaggiate, conoscete gente, amate. Tanta simpatia, amore e amicizia vi caratterizzano in questa domenica. Non trascurate però i vostri cari.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 dicembre 2019

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – domenica 15 dicembre – vi invita a porvi con cautela, perché la Luna negativa di ieri potrebbe aver lasciato qualche strascico. Soprattutto in mattinata, dunque, approfittatene per rilassarvi, senza rinunciare tuttavia ad amicizie e frequentazioni. Giove in Capricorno-Urano in Toro è un transito davvero fortunato.

Acquario

Cari Acquario, la Luna in Leone, in opposizione, può creare qualche disguido e tensione nei rapporti interpersonali, specie con le persone a voi più care. Marte e Urano vi stimolano a fare sport, ma al tempo stesso attenzione a non stancarvi troppo. Sole e Mercurio in Sagittario portano novità positive in amore.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio in Sagittario vi rende particolarmente loquaci e sinceri, ma occhio perché qualcuno potrebbe non apprezzare particolarmente. Possibile anche qualche malanno di stagione, copritevi e non prendete freddo. La Luna vi favorisce negli affari e in amore. Apritevi alle novità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci