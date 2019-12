Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 15 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sarà una gran domenica per voi. Anzi, vivrete abbastanza stress, voi che non vedevate l’ora di scaricarvi un po’. Purtroppo ci sarà qualche imprevisto e dovrete farvi fronte in modo imprescindibile. Ci sarà modo di sbollire, magari a tarda sera con qualche amico o il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è iniziata già da qualche giorno la fase di recupero e infatti le cose sono migliorate in diversi campi della vostra vita. In amore, soprattutto, le cose sono decisamente migliorate, anche se qualche attrito continua ad esserci con il partner e questo finisce per darvi qualche preoccupazione. Il week end, comunque, è positivo.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi 15 dicembre è una giornata in cui potrete fare qualcosa di bello ed importante che vi darà grandi soddisfazioni. Non aspettavate altro che una giornata così emozionante dopo qualche settimana di grigiore, quindi godetevela.

CAPRICORNO

Capricorno, la vostra domenica, sotto il profilo sentimentale, non è proprio delle migliori. Ci sono litigi con il partner in vista e qualche impegno da onorare, sia pratico che economico. Potrebbe esserci qualche problema o qualche contrattempo e questo renderà tutto più pesante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potreste incrociare la strada con quella della vostra anima gemella. Finalmente, se siete single, tornerete ad amare e a desiderare qualcuno come mai prima. Si apre proprio un buon 2020, piano piano, per tutti coloro che vogliono ributtarsi in una storia.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete fragili ed emotivi, ma poi le cose migliorano grazie alla passione che da sempre vi caratterizza. I problemi non mancano, ma come si suol dire, non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Qualche dubbio sul lavoro.

