Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 dicembre 2019, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è dissonante in questa domenica dicembrina, e qualche tensione e litigio sono dunque all’orizzonte. Non c’è pace per voi in questi giorni, o almeno così sembra, dunque cercate di non perdere la fiducia che la ruota inizierà a girare dalla parte giusta. Magari dalla prossima settimana.

TORO

Oggi, domenica 15 dicembre, è una bella domenica per voi amici del Toro. Il fine settimana vi sorride su tanti aspetti, da quello amoroso a quello professionale, ma il consiglio è quello di non perdersi in distrazioni. Volete dimostrare qualcosa a qualcuno che continua a non credere al 100% nelle vostre potenzialità.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, l’amore vi guarda con gli occhi giusti per una domenica ricca di romanticismo e passione. Sul posto di lavoro, invece, qualche problemino che non vi fa stare completamente rilassati ma, anzi, sempre sull’attenti. Risolverete se riuscirete a mettervi più in discussione.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede un po’ preda di una certa rassegnazione. Da una parte avete perso le speranze con qualcuno, ma in realtà dentro di voi la cosa brucia e vorreste tentare ancora. Cercate di parlare delle vostre emozioni e di non tenervele dentro, dentro e fuori il posto di lavoro.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, se dovete prendere una decisione importante, è la giornata giusta per farlo. Negli ultimi giorni siete stati preda di molti dubbi e incertezze, paure e insicurezze, mentre oggi avete una consapevolezza diversa di cosa volete chiedere al 2020.

VERGINE

Cari Vergine, qualche nervosismo in questa giornata dove vi eravate messi in testa di fare una serie di cose e non avrete modo di portarle tutte a termine. D’altronde non potete chiedere così tanto al vostro fisico, che necessita riposo e relax ogni tanto. Prendete in mano un buon libro e scaricate la mente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: se dovete prendere una decisione importante, è la giornata giusta per farlo.

