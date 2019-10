Oroscopo Branko oggi 14 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 14 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete in totale balia della Luna di ottobre. Un giorno tutte le vostre certezze vanno in frantumi, un giorno quel rapporto che credevate indissolubile va a rotoli, un giorno vi sentite completamente demotivati. Eppure, in tutto questo marasma di negatività, ci sono anche degli aspetti positivi e stimolanti: sentite che i cambiamenti nella vostra vita potranno portare dei benefici al vostro carattere e quindi affrontate con entusiasmo questo lunedì.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko dovete prepararvi a un lunedì durante il quale le vostre collaborazioni di lavoro saranno messe a repentaglio. Anche per voi, infatti, è in atto una fase di grande rinnovamento. Tenetevi pronti a rimettere tutto in gioco, magari cercando una nuova fonte di guadagno. Nel pomeriggio riceverete una bella notizia. Tuttavia, l’amore vi farà soffrire non poco.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno una settimana positiva dal punto di vista economico e degli affari, ma non solo. Giove, infatti, favorisce anche l’amore: con il partner sarete degli ottimi amanti, non mancheranno complicità e divertimento. Il massimo del vostro mese di ottobre, però, si vedrà solo alla fine di questa settimana. Sappiate aspettare.

Cancro

Amici del Cancro, la Luna in transito in Ariete vi impone di agire con cautela in diverse situazioni di questo lunedì. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko, infatti, ci sono alcune questioni finanziarie che dovreste tenere d’occhio prima che diventino critiche. Sul lavoro, invece, ci saranno i soliti contrattempi: nulla che non possiate superare con il giusto impegno.

Leone

Amici del Leone, è un periodo florido per voi, soprattutto in ambito familiare. Quando la vostra giornata è un incubo, vi basta tornare a casa per ritrovare il sorriso e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Fate in modo di organizzare la vostra settimana bilanciando lavoro, incontri, cambiamenti e questioni di casa. Non siate frettolosi, soprattutto nei rapporti di lavoro: la fretta non è mai una buona amica.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo lunedì 14 ottobre 2019 annuncia le ultime ore di stelle positive per voi prima di una fase calante. Alla fine di questa settimana, infatti, perderete un po’ l’armonia in diversi settori della vostra vita. Nell’attesa, in questo lunedì sarete di fronte a due possibili scelte: quale sarà la vostra decisione?

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra giornata sarà alquanto particolare, dal momento che il vostro segno vive una congiuntura astrale molto singolare. Il Sole è in Bilancia, mentre Plutone in Capricorno. Cosa significa? Che in questo lunedì avrete diversi disturbi: stress in famiglia, sensazione di essere inconcludenti a lavoro. È il caso di rivalutare alcune persone che fanno parte della vostra vita, prima di prendere delle delusioni.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il vostro oroscopo di Branko vi annuncia un’opposizione astrale dalla quale sarà difficile sottrarvi. La Luna entra in Urano fino a giovedì e provoca scombussolamenti nella vostra quotidianità. State attenti soprattutto in amore, visto che a causa di dubbi e gelosie potreste anche essere vicini a una rottura. Sul lavoro, invece, dovete farvi forza. Come dice l’astrologo: “Solo l’amore può vincervi. Non i nemici”.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna piena di questi giorni dovrebbe portarvi qualche beneficio. Se ancora non lo ha fatto, è questione di ore, quindi state all’erta. Nel pomeriggio, inoltre, ritagliate del tempo da passare con il vostro partner. Nei prossimi giorni, inoltre, si apriranno piacevoli novità per il vostro futuro: dal lavoro alla famiglia. Sarà tempo di prendere piacevoli decisioni, grazie a Giove favorevole fino a inizio dicembre.

Capricorno

Amici del Capricorno, le stelle vi impongono di cercare dentro di voi la forza necessaria a superare le difficoltà del momento. State vivendo una fase ricca di imposizioni dall’altro, soprattutto sul lavoro. Dovete capire come prenderle per potervi togliere le vostre soddisfazioni. Da stasera, la Luna in Toro vi darà nuova linfa soprattutto nei rapporti personali. Usate cautela, invece, riguardo al vostro stato di salute.

Acquario

Cari Acquario, in questo lunedì secondo l’oroscopo di Branko avrete l’opportunità di togliervi qualche soddisfazione, sia dal punto di vista degli affari, sia dal punto di vista delle iniziative in casa. Dovrete però impegnarvi a sollecitare chi di dovere affinché tenga fede alle promesse che vi sono state fatte. La Luna in Toro vi dà una spinta in amore, anche se dovreste tenere a freno la lingua. Quando la gelosia prende il sopravvento, infatti, diventate incontrollabili. Lavorate di più sull’autostima.

Pesci

Amici dei Pesci, oggi è una grande opportunità per voi. Le stelle che portano il cambiamento sono tutte posizionate nelle vicinanze dei segni amici. Questo significa che anche per voi ci sono buone possibilità di cambiamento, ovviamente in positivo. La Luna sarà splendida per voi fino a giovedì: approfittatene per chiarirvi le idee su alcuni argomenti complicati, come l’amore. Il rapporto con il partner si preannuncia più bello che mai. Fate di tutto perché continui così.

