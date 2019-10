Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come ogni giorno anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, interviene sempre in alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata leggermente agitata a causa della Luna in opposizione che causa qualche scompiglio di troppo. Chi ha qualche problema a lavoro potrebbe riaffrontare l’argomento spinoso. Alcuni conflitti personali influenzeranno il vostro stato d’animo, ma non dovete lasciarvi abbattere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata all’insegna delle perplessità. Ultimamente avete accusato molta stanchezza fisica e mentale, anche a causa della Luna in opposizione, ma per fortuna la settimana inizierà con il piede giusto e potrete finalmente contare sull’appoggio di chi come Venere e Mercurio vuole infondervi coraggio. Fatevi valere in amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox segnala l’arrivo di un periodo importante. Venere arriverà nel vostro segno a novembre, stimolando la vostra sfera sentimentale, anche per ricucire un rapporto interrotto bruscamente in passato, ma fino ad allora dovrete tenere duro. Stringete i denti, soprattutto perché questa è una settimana promettente per ottenere conferme.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox questo sarà un lunedì di passione. Avete tanta energia da spendere, incanalatela nel verso giusto. Non vi piacciono le discussioni, quindi non perdeteci troppo tempo, se siete circondati da persone che non la pensano come voi e vogliono attaccar briga preferite cambiare aria.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, Paolo Fox evidenzia uno stato confusionale nel vostro segno. L’oroscopo di oggi riprende il malessere del mese di ottobre che non vuole andar via, c’è qualcosa che vi confonde e vi spinge alla fuga, non siete certi di voler proseguire sulla strada scelta, se volete cambiare aria fatelo prima dell’anno nuovo. La settimana vi vedrà piuttosto agitati, non fate passi falsi in amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 14 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 14 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 14 ottobre 2019

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di sfruttare al meglio questo periodo ricco di opportunità. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti importanti, Giove opposto al vostro segno di recente ha creato non pochi problemi nel vostro campo professionale, ma finalmente siete in discesa. Se avete preso distanza dall’amore, potrete ritrovare l’equilibrio.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Sta per iniziare un periodo molto importante per voi, soprattutto per l’amore. Siete in tempo per recuperare una storia chiusa da poco, ma anche per scoprire una nuova relazione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE