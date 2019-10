Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo giorno, nuovo oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina sono migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente annuncia in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi mette in allerta: questo potrebbe essere un periodo pesante per voi. Se avete avviato da poco un nuovo progetto professionale, potreste non essere così soddisfatti dei risultati ottenuti. Ma non dovete buttarvi a terra. Periodo importante anche per l’amore, volete riscoprire la fiducia nel vostro partner e rinvigorire la vostra storia.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata turbolenta, dovrete affrontare qualche situazione spinosa in famiglia che vi metterà di cattivo umore. La Luna favorevole al vostro segno è però influenzata da alcuni pianeti che non le lasciano scampo, dovrete pazientare ancora un po’. Per fortuna questo è un periodo passeggero e la pioggia lascerà il posto al sole. Cercate di non arrivarci col fiatone.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, parte una nuova settimana interessante per quelli nati sotto il vostro segno. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi spinge a inseguire i vostri sogni, anche quelli professionali: sono favoriti nuovi colloqui, apritevi a diverse opportunità. Giove è ancora in opposizione con il vostro segno e dovrete aspettare dicembre, ma fino ad allora tenete duro.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox questo sarà un lunedì – 14 ottobre – un tantino agitato. Per fortuna, l’ansia di questa giornata svanirà nel corso della settimana, Mercurio e Venere sono favorevoli al vostro segno e vi spingono a ritrovare l’amore. Sabato e domenica saranno giornate importanti da passare in famiglia.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede con tanta voglia di fare ma con un pessimo umore. Non siete certi di quello che volete dal futuro e mentre temporeggiate per prendere una decisione Venere e Mercurio dissonanti nel segno creano qualche disagio economico. Martedì e mercoledì saranno giornate positive, da giovedì vi toccherà incontrare una persona importante.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dà il via a una settimana di grande forza, le stelle sono dalla vostra parte e stimolano le relazioni interpersonali, in particolare con Cancro, Gemelli e Pesci. Sfruttate al meglio quest’energia positiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine. State entrando in una nuova fase, complice anche la Luna che sprona la vostra voglia di fare. Coltivate di più le amicizie, i rapporti con la famiglia, dedicatevi al partner.

