Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, siete pieni di energia ma dovete imparare a controllarla. In amore una discussione può trasformarsi in un chiarimento importante se riuscite a mantenere la calma. Nel lavoro si apre una piccola opportunità che potrebbe crescere nel tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata porta stabilità e concretezza. In amore si parla di futuro e di progetti comuni. Le coppie trovano sicurezza, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante. Nel lavoro una risposta attesa può arrivare entro sera.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è piena di idee ma serve concentrazione. In amore evitate ambiguità e parlate con sincerità. Nel lavoro una collaborazione richiede maggiore impegno ma potrebbe rivelarsi utile.

Cancro

Cari Cancro, le emozioni sono forti. In amore le coppie possono rafforzare il legame attraverso il dialogo. Nel lavoro arriva una responsabilità che vi mette alla prova ma anche in evidenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 marzo 2026), il Sole vi restituisce energia. In amore torna la passione e la voglia di condividere. Nel lavoro una proposta merita attenzione ma va valutata con calma.

Vergine

Cari Vergine, precisione e metodo vi guidano. È una giornata produttiva per chi deve sistemare questioni pratiche. In amore cercate più leggerezza e meno critica.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di equilibrio è forte. In amore il dialogo è fondamentale per superare una piccola tensione. Nel lavoro la vostra diplomazia vi aiuta a trovare una soluzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità alle stelle. In amore chiarite subito ciò che vi turba. Nel lavoro una mossa strategica può portarvi un vantaggio.

Sagittario

Cari Sagittario, avete voglia di cambiamento. In amore cercate sincerità e libertà. Nel lavoro nuove prospettive potrebbero aprirsi grazie a un contatto o una proposta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione vi accompagnano. In amore però non dimenticate di mostrare il vostro lato più tenero. Nel lavoro risultati concreti consolidano il vostro percorso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 marzo 2026), creatività e intuizione sono le vostre armi migliori oggi. In amore una sorpresa può rendere la giornata più emozionante. Nel lavoro le idee innovative trovano spazio.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e immaginazione guidano le vostre scelte. In amore potete vivere momenti intensi e romantici. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito.