Oroscopo Branko oggi 12 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 dicembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Marte in Scorpione fino al 3 gennaio è a favore dell’eredità, avrete a che fare con un ricco patrimonio che vi metterà di buonumore. Gli interessi economici devono passare sotto la supervisione di Mercurio, agite in mattinata. La Luna passa in Cancro per due giorni e pone l’accento su famiglia e salute.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna piena non porta sempre occasioni vantaggiose in affari, talvolta può semplicemente illudere che sia così, permette di sognare fortune che non esistono nella realtà. In amore però qualche miracolo si può fare, non si esclude una giornata deliziosa dal punto di vista sentimentale. Gli affari anche gioiscono grazie a Giove.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore potrebbe mettervi in difficoltà, forse avete a che fare con una persona indecisa che non sa quello che vuole, a differenza vostra. Non c’è niente di peggio che avere un orso al proprio fianco, pronto al letargo. La Luna piena vi permette di risvegliarlo. Facile e felici invece le nuove conquiste, anche nel lavoro.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi secondo Branko potrà contare sulla presenza massiccia di pianeti in Capricorno, il segno della coppia. In amore non ci sono grossi problemi, avvertite solo mancare l’aria ogni tanto, ognuno per la strada propria ogni tanto ci sta. Luna entra in Cancro per due giorni e avrà 7 contatti con 7 corpi celesti, una fase cruciale per successo e affari.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vede Marte in acque paludose a causa dello Scorpione che provoca reumatismi, anche Saturno non vuole aiutare la salute, intacca le ossa, gli arti inferiori. La casa vi dà qualche pensiero, c’è tanto da fare e poco tempo per attivarsi, novità pronte a partire. Risparmiate parole, non soldi.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko questa sarà una giornata movimentata anche a causa della Luna ancora piena in Gemelli che funge da elemento di disturbo per il vostro segno. Sarete in grado tuttavia di mantenere il controllo, prestate attenzione alle parole, Mercurio brucia in Sagittario e voi per una gaffe potreste bruciarvi una buona occasione in campo professionale.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’amore torna nel vostro segno anche grazie alla complicità della Luna piena in Gemelli che aiuta a superare l’ostilità di Venere. Il coniuge, fino a ieri impegnato a leccarsi le proprie ferite, tornerà a preoccuparsi di voi e vi guarderà con gli occhi a cuoricino.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la Luna piena è come se spuntasse da voi in questo cielo dicembrino. L’affinità con Gemelli è assicurata in questa giornata e, secondo Branko, chi non ha ancora trovato l’anima gemella potrebbe presto infatuarsi di un figlio di Mercurio, la felicità è in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, la forte luce della Luna piena arriva nel vostro segno, dichiarando opposizione a Mercurio e Nettuno. Questo accentuerà i vostri difetti e, secondo Branko, voi che siete degli attori nati potrete facilmente immedesimarvi nella parte del fidanzato deluso. Ma non è così, perché il vostro partner vi dimostra costantemente i propri sentimenti, dovete soltanto prestarci più attenzione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce per il futuro di stare più attenti alle persone che vi circondano. La fase attuale è positiva ma, in ottica futura, è bene guardarsi le spalle e soprattutto selezionare le persone care. L’odierna Luna piena vi illumina e supporta nel campo professionale, il vostro aspetto finanziario non è mai stato più roseo, così come l’amore.

Acquario

Cari Acquario, questo potrebbe essere un giorno da ricordare. La Luna piena e generosa che si forma i Gemelli promette fortuna e amore, quindi potrebbero esserci dei passi avanti in famiglia, nel matrimonio. Il lavoro per oggi si prende una pausa, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare occasioni interessanti.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko di oggi denota un’alta tensione creata dalla Luna piena nel suo secondo giorno consecutivo, non trascurate anche il più piccolo raffreddore. Il weekend vedrà delle stelle importanti per il lavoro e per gli impegni dentro e fuori casa, meglio riposare in vista di tanto movimento.

