Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, continuate ad impegnarvi molto nel lavoro senza avere grandi soddisfazioni. Con tutta probabilità siete voi a sbagliare approccio, soprattutto con i vostri collaboratori, con i quali troppo spesso vi comportate in modo arrogante. Essere autorevoli è tutta un’altra cosa e arriverete pian piano a capirlo. Per quanto riguarda l’amore, il partner vi chiede delle conferme e forse è proprio arrivato il momento di dargliele.

TORO

Oggi, giovedì 12 dicembre, una nuova giornata all’insegna dell’agitazione. Il 2020 sembra promettervi grandi cose e ora c’è qualche terremoto nelle vostra vita funzionale a smuovere una certa stasi. Quello che finora non ha avuto stabilità, come un rapporto amoroso, riuscirà a conquistarla, mentre sul lavoro qualche tensione vi porterà a uno scontro risolutivo con qualche collega.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, dovete fare un po’ di ordine mentale. Siete delle persone molto creative, ma spesso avete il cervello troppo affollato di idee e rischiate di non portarne a realizzazione nessuna. Cercate di farvi aiutare da qualcuno che riesca a consigliarvi in modo saggio.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede alla ricerca di una certa chiarezza sotto il profilo amoroso. Più di un comportamento vi ha fatto salire dei sospetti, o comunque non vi è molto piaciuto e avete bisogno di un bel chiarimento con il partner. Se dovete compiere alcune scelte, però, rifletteteci a lungo e non siate avventati.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata davvero ottimale per voi. Di quelle che c’è da approfittarne per chiarire malintesi, per avere nuove iniziative e fare proposte magari sul lavoro. Se un’amicizia si sta pian piano trasformando in amore non spaventatevi, ma cercate di lasciarvi andare per vedere come va.

VERGINE

Cari Vergine, siete particolarmente stanchi e stressati oggi e questa condizione potrebbe portarvi ad avere qualche discussione con le persone che vi stanno più vicine. Alcuni impegni, purtroppo, sono improrogabili, quindi dovete portarli a termine anche se avreste voglia solo di mettervi sotto le coperte e rimanerci.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: se un’amicizia si sta pian piano trasformando in amore non spaventatevi, ma cercate di lasciarvi andare per vedere come va!

