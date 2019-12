Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un periodo un po’ complesso per i sentimenti, non riuscite ad abituarvi a delle nuove situazioni e cercate l’appoggio di amici e parenti che, però, sembrano non riuscire a capirvi fino in fondo. Avete visto alcuni comportamenti altrui come dei veri e propri tradimenti e ora avete voglia di intraprendere un bel viaggio per ritrovare un certo equilibrio psico-fisico e riflettere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è una giornata in cui le stelle vi vedono favoriti. State andando verso un 2020 ricco di novità, soprattutto a livello professionale: se il 2019 è stato un anno frustrante, preparatevi a 365 giorni decisamente più soddisfacenti! Bene l’amore, soprattutto nel fine settimana.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di oggi 12 dicembre sarà una giornata niente male sul lavoro, quindi se avete intenzione di fare una proposta a qualche vostro superiore approfittatene e non siate timidi. In amore cercate di non essere aggressivi con l’altra persona, ma armatevi di dolcezza anche nelle discussioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, se avete qualche questione in sospeso è il momento giusto per risolverla definitivamente. Nel fine settimana avrete altre cose a cui badare, quindi meglio organizzarsi bene per non lasciare nessuna incombenza per la settimana prossima. In amore siete molto ambiziosi e puntate davvero in alto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata ricca di novità professionali. Soprattutto una giornata in cui finalmente riuscirete a riscuotere alcuni crediti che attendevate ansiosi e potrete concedervi qualche regalo, per voi stessi e anche per i vostri cari. È Natale, d’altronde, no? Concedetevi del sano shopping.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 12 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 dicembre 2019

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avrete una giornata all’insegna del nervosismo. Siete alla ricerca di maggiori sicurezze in amore e riuscirete a dirlo chiaro e tondo al partner, che vi ripagherà con un bel fine settimana ricco di passione e romanticismo. Con gli amici è meglio che evitiate le tensioni, invece.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: oggi sarà una giornata ricca di novità professionali.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE