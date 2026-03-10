Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 10 marzo 2026: le previsioni segno per segno

Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi osserva con una certa curiosità. Questo è un periodo in cui il fuoco che vi caratterizza non deve bruciare troppo in fretta.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non sarà un momento di grandi rivoluzioni, ma di passi solidi e ben pensati. Le questioni economiche o lavorative richiedono prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo si muove veloce come la vostra mente. Le prossime settimane sono ricche di stimoli, incontri, conversazioni importanti. Potreste ricevere notizie che cambiano la direzione di un progetto o di un’idea.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi invita a proteggere le vostre emozioni senza chiudervi troppo. Negli ultimi tempi avete riflettuto molto sul passato, su ciò che è stato e su ciò che poteva essere. Ma adesso è il momento di guardare avanti. In amore, invece, le stelle parlano di emozioni intense.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 marzo 2026), torna lentamente al centro della scena. Dopo un periodo di riflessione, la vostra energia torna a farsi sentire. È il momento di riprendere in mano progetti che avevate accantonato. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o dimostrare il vostro valore in modo evidente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, questo è un cielo che parla di ordine e trasformazione. Sentite il bisogno di sistemare ciò che non funziona più nella vostra vita, dalle piccole abitudini fino ai rapporti più importanti. Potreste scoprire un lato più spontaneo di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro cielo cerca equilibrio. Dopo momenti un po’ agitati, arriva una fase più armoniosa. Le relazioni diventano centrali: amici, partner, collaboratori. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere collaborazioni interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro segno vive sempre le emozioni con intensità, e questo periodo non fa eccezione. Le stelle parlano di trasformazione.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo vi invita a guardare lontano. Il vostro spirito libero sente il bisogno di movimento, di idee nuove, di orizzonti diversi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere opportunità legate a viaggi, studio o nuove esperienze.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, il cielo vi chiede pazienza. Sapete costruire con costanza, e proprio questa qualità vi aiuterà nelle prossime settimane. Capitolo lavoro: i risultati arrivano lentamente ma in modo solido.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 marzo 2026), segno visionario, il vostro cielo è ricco di idee. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita: un progetto, un lavoro, oppure semplicemente il modo di vedere le cose.

Pesci

Cari Pesci, il vostro cielo parla di sensibilità e intuizione. Siete molto ricettivi alle emozioni degli altri, ma ricordate di proteggere anche le vostre.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
