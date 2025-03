Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, Venere entrerà in Pesci e diventerà più sentimentale, mostrando amore, passione e tenerezza. La prima metà del mese sarà migliore per l’amore, quindi sforzatevi di essere più vivaci, allegri, aperti ai flirt o ad amicizie amorose e avventure trasgressive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere lascerà la quadratura e si dirigerà in Pesci, formando un angolo molto gentile con il suo Sole, Giove e Urano. Chissà che la stella pallida non ti regali un inaspettato colpo di fulmine molto presto…

Gemelli

Cari Gemelli, Venere affiancherà Sole e Saturno occupando lo spazio zodiacale dei Pesci. La pressione si farà sentire ancora di più. Avrete l’impressione che tutte le frecce lanciate contro gli altri, stiano tornando indietro come boomerang.

Cancro

Cari Cancro, Venere diventerà splendente, eccezionale. L’amore inizierà a sorridervi come non accadeva da un sacco di tempo. Giove e Urano avanzeranno proposte per allargare le tue conoscenze, a questo punto dovete guardarvi sempre attorno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 marzo 2025), anche se Mercurio avrà allentato la tensione, ci penserà Venere a farla tornare. Siete costretti a prendere atto della situazione, non reagire alle provocazioni, imparare a tenere duro senza mostrare segni di fragilità.

Vergine

Cari Vergine, Venere si trasferirà in Pesci, vicino al Sole e a Saturno. Gli astri nel segno d’acqua punteranno i riflettori sulla professione, i nuovi impieghi, possibili colloqui di lavoro o ulteriori incarichi. Non dovete distrarvi, altrimenti perderete un’occasione d’oro.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere diventerà magnifica e dal 23 anche Marte sarà attivo. Potrete iniziare a recuperare, sia fisicamente che emotivamente, si sveglierà anche l’eros. Si annuncia una primavera fantastica in amore per Gli Scorpione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere diventerà più capricciosa: ciò vuol dire che dovrete essere più prudenti. Molto dipenderà dalla sfera famigliare che vedrà alcuni nodi giungere al pettine con un conseguente e inevitabile aumento della tensione. La sfera personale si farà più caotica e agitata.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole, Venere e Saturno in Pesci cominceranno a chiederti una maggiore collaborazione con chi ti sta vicino. Dovete impegnarvi ad abbassare le vostre difese e non dare l’impressione di costruire un muro insormontabile tra voi e gli altri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere vi saluta per dirigersi in Pesci. Comincerà una settimana fatta di praticità, con Mercurio che vi aiuterà nella realizzazione di alcuni progetti, si stringeranno nuovi accordi, si firmeranno contratti vantaggiosi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 marzo 2025), Venere giunge nel vostro segno, il tuo fascino diventerà irresistibile. E’ addirittura possibile che tu possa trovare già nelle prossime ore la persona giusta, la nota altra metà della mela.

Pesci

Cari Pesci, attenzione a come corteggiate, il fascino da solo potrebbe non bastare, siate spiritosi quanto basta.