Oroscopo Branko oggi 10 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio esercita una forte influenza su tutti i segni ma in particolare su di voi, stimola nuovi accordi professionali. Scegliete bene di chi fidarvi, nel pubblico e nel privato. In questo periodo, secondo Branko, avere a che fare con segni come Capricorno, Giove e Saturno significherà scalare delle montagne, ma arrivati in cima capirete che ne sarà valsa la pena. L’amore questa sera vi sorprende.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di Branko nota che la Luna quest’oggi divide il giorno in due: mentre la mattina è ancora in buon aspetto con Plutone e vi permette di affinare l’olfatto in campo di ricerche, nel pomeriggio invece inizia la fase di plenilunio in Gemelli, ponendo l’accento sulle questioni finanziarie.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna appassionata che vi lancia una palla curva. Il 12 sarà piena, avete tempo fino ad allora per preparare il vostro cuore a una nuova emozione. In questo periodo le storie potrebbero essere destinate a una fine rapida, ma vivetela come se fosse per sempre. Le collaborazioni professionali vi innervosiscono un tantino, così come il matrimonio vi rende irrequieti.

Cancro

Cari Cancro, arriva una bella notizia in campo professionale, anche grazie a Mercurio in Sagittario, un segno che vi permette di scoprire sempre qualcosa di nuovo. Sotto questa Luna in Toro sbocciano tantissime idee variopinte, approfonditele. Ricordate che Mercurio sa bruciare bene il denaro in imprese utopistiche.

Leone

Cari Leone, la Luna in Toro frenerà un po’ le vostre iniziative e risveglierà bruschi disturbi di salute, tutta colpa della stagione invernale che non è adatta alle attività fisiche. La Luna così variabile in questi giorni di sera diventa bella e cresce di luce in Gemelli, un segno che vi prepara a nuovi incontri, molti dei quali importanti per l’attività professionale.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo Branko l’autunno è stata una stagione colma d’eccitazione per il vostro segno e ha portato risultati soddisfacenti sia nella professione che nella vita domestica. Mercurio contro Sagittario però provoca qualche malcontento in famiglia. Avvertirete forte la sua influenza negativa, che rimarrà nel vostro segno fino al 29: tenete duro.

Bilancia

Cari Bilancia, prima di Natale arriveranno delle novità in campo professionale. Mercurio da ieri è entrato in Sagittario portando con sé una punta d’ottimismo, in serata la Luna piena in Gemelli invece vi accompagnerà tra gente felice, proprio quello di cui avete bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, proseguono gli influssi positivi per il vostro campo professionale, non volete sbandierare ai quattro venti quello che succede nel vostro piccolo, tendete a essere molto riservati a riguardo. In questo periodo, alcuni di voi sapranno aumentare le entrate, altri invece daranno il loro meglio in amore. Questa mattina, secondo Branko, sarà instabile a causa della Luna in Toro, ma con l’inizio del plenilunio in Gemelli ritroverete voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, che mattinata d’azione! La vita pubblica riceverà un forte stimolo da parte di Mercurio appena entrato nel vostro segno, mentre la Luna in Toro e pianeti in Capricorno aumentano la vostra sete di potere (e di soldi). Secondo Branko, i vostri beni saranno in aumento anche grazie al matrimonio. Questa Luna piena potrebbe sorprendervi con un colpo di fulmine.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna in Toro si fa carico di promesse: amore e tanto amore, non può essere che amore. Marte senza freni in Scorpione diventa complice, Plutone peccaminoso nel segno fa spalla a Venere e Giove che creano situazioni interessanti per innamorarsi. Si rinnova anche l’aspetto professionale.

Acquario

Cari Acquario, le amicizie saranno baciate dalla Luna in questo martedì secondo Branko. La serata promette faville, sentirete il primo raggio di Luna in cambio di fase in Gemelli, il vostro segno dell’amore. In campo professionale arriva una sfida a scatola chiusa: prendere o lasciare?

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di questo martedì secondo Branko vede Mercurio in Sagittario il che tradotto significa che dovrete prestare attenzione ai segreti, ma anche al lavoro. Sono in arrivo delle novità interessanti, per scaramanzia evitate di raccontare i dettagli in giro.

