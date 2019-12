Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, dovete stare più attenti al denaro, perché ultimamente avete avuto qualche uscita in più e ora vi trovate in seria difficoltà. Vorreste maggiori guadagni e serenità, ma per ora non è così. Cercate allora di mantenere la calma. In amore valutate bene prima di prendere decisioni importanti come il matrimonio o una convivenza. Bene il lavoro.

TORO

Oggi, martedì 10 dicembre, inizia per voi un periodo davvero complicato e difficile da gestire, per cui cercate di mantenere la calma per non perdere la pazienza e litigare inutilmente. Avete insomma una marcia in meno rispetto al solito. In amore, se non c’è più intesa con il partner, forse è meglio troncare la relazione.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, si prevede per voi un’altra giornata positiva. Nonostante i tanti impegni, infatti, prosegue un periodo molto positivo e ricco di soddisfazioni per il vostro segno. Bene sia il lavoro che lo studio. Qualche tensione in amore, perché avete deciso di affrontare finalmente le tensioni presenti con il partner.

CANCRO

Cancro, ci potrebbero essere varie tensioni e discussioni a cui far fronte, ma voi andate dritti per la vostra strada e non fatevi prendere dall’ansia. Riuscirete infatti in poco tempo a trovare il bandolo della matassa e risolvere anche le questioni più spinose. In amore le storie nate adesso potranno trovare pieno sviluppo nei prossimi mesi, regalandovi gioie inaspettate.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi non è certo il vostro momento fortunato. Avete infatti tante questioni da risolvere sotto tutti i punti di vista, per cui siete un po’ giù di morale e sottotono. Dovete affrontare cambiamenti importanti, che potrebbero però causare un certo nervosismo. Chi è single dovrà essere meno orgoglioso e pensare di avere sempre ragione se vuole trovare l’anima gemella.

VERGINE

Cari Vergine, siete talmente indaffarati e pieni di impegni che quasi non trovate neanche la forza per parlare. Sul lavoro potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti, o ad organizzare qualcosa di grande: per questo siete stanchi e stressati. In amore è il momento giusto per recuperare una storia in crisi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: prosegue per voi un periodo davvero positivo, approfittatene per portare avanti i vostri progetti e stare di più con il partner.

