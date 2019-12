Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, venite da due anni in cui avete fatto grandi esperienze, ma al tempo stesso avete sofferto tanto. Per questo adesso siete molto diffidenti e stanchi, perché avreste voluto raccogliere di più rispetto a quanto fatto finora. Se avete progetti importanti sia dal punto di vista familiare che in quello lavorativo, portateli avanti con entusiasmo. Per i single in arrivo nuovi amori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata media per il vostro segno, senza particolari novità né in positivo né in negativo. Iniziate però a preparare il terreno per il 2020, perché sarà un anno ricco di soddisfazioni e ottime novità. Tante opportunità in arrivo, dunque, ma sta a voi coglierle al volo.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di domani 10 dicembre sarà una giornata all’insegna del recupero dopo un periodo piuttosto stressante. Nell’ultimo periodo avete dovuto fare i conti con un rallentamento che non vi ha fatto bene. Adesso è il momento di fare un bilancio: se avete trascinato una storia che non vi soddisfa, forse è il caso di chiuderla per sempre.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, da qui a giovedì avete un cielo molto positivo che vi accompagna, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. In amore se ci sono storie importanti iniziate da poco, portatele avanti, perché potranno trasformarsi in qualcosa di molto positivo. Possibili alcuni ritorni di fiamma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi è il giorno giusto per chiarire questioni in sospeso e discussioni in atto con chi vi circonda. Fate attenzione, perché qualcuno potrebbe remarvi contro, mettendovi in seria difficoltà. Fate attenzione, dunque, e al tempo stesso siate più positivi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 10 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi martedì 10 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 10 dicembre 2019

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per il vostro segno potrebbero esserci presto importanti novità. In generale si prevede una giornata confusa e sottotono, perché vorreste maggiori certezze su voi stessi e il vostro futuro. Attenzione anche ai soldi e questioni legali spinose. Insomma, una giornata all’insegna delle tensioni.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Avete un quadro astrale davvero positivo, approfittatene per realizzare tutti i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE