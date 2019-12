Oroscopo: le previsioni di Simon & The Stars per il 2020

Sono due i segni che dovranno combattere in questo 2020 per loro molto difficile: a dirlo è l’oroscopo formulato da Simon & The Stars, le cui previsioni astrali sono ormai diventate un vero e proprio cult.

Avvocato con la passione per l’astrologia, Simone Morandi, questo il suo vero nome, è diventato famoso per il suo oroscopo che propone in tv, al programma di Caterina Balivo Vieni da me, in onda tutti i giorni su Raiuno, ma anche sulla sua pagina Facebook in cui propone una diretta con le sue previsioni settimanali ogni domenica.

La particolarità dell’oroscopo di Simon & The Stars e motivo anche del suo successo è quella di spiegare i segni attraverso i film, mescolando racconti, metafore e studio delle stelle.

L’astrologo ha di recente scritto un libro sull’oroscopo del 2020 nel quale propone le previsioni segno per segno.

Un volume del quale ha parlato in un’intervista al quotidiano Libero.

“Parlo del 2020 ricostruendo cosa è accaduto negli ultimi anni e cosa accade nel momento attuale – afferma Simon & The Stars nell’intervista – Dà la sensazione che tutto abbia un senso. Parlo del prossimo anno in alcuni casi partendo dal 2008, altri dal 2012. In questo caso si uniscono tanti puntini”.

L’astrologo, poi, parte con le prime previsioni per il 2020: “Per i quattro segni cardinale, che sono Cancro, Ariete, Bilancia e Capricorno questo è un anno di traguardi che dà senso a tante battaglie, è il round finale di una lotta che si combatte da anni, dall’inizio del 2018. L’oggetto è la libertà, il protagonismo. Come direbbero a Roma: ‘mo basta’”.

Per quanto riguarda gli altri segni invece: “Toro, Leone, Scorpione e Acquario fanno resistenza al cambiamento, ma questo che viene è un anno che rimescola e cambia le carte in tavola. Il Toro è il capofila: si rende conto che in questi anni ci sono stati imprevisti, disturbi, lui non ha vinto e non ha perso, adesso deve azzardare di più: sto parlando della situazione lavorativa”.

Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci invece “Si lasciano alle spalle cinque anni con Saturno e Giove in posizione delicata. Chiudono un lungo cantiere e adesso costruiscono da zero, arrivano nel 2020 alleggeriti. Una nuova partenza. Hanno tutti lavorato a una struttura più forte”.

Per quanto riguarda i segni che nel 2020 avranno i favori delle stelle, Simon & The Stars non ha dubbi, saranno: “Capricorno e Pesci”.

Cancro e Ariete, invece, saranno i segni sfavoriti o, meglio ancora, per usare le parole dell’astrologo “quelli che dovranno combattere”. “I primi, ad esempio, se un contratto non va bene possono fare causa, se una situazione sentimentale non è appagante lanciano un aut aut… Ho associato il Cancro al film Kramer contro Kramer. I secondi si trovano davanti a grandi passi di maturità: comprare una casa, la gestione dei rapporti di autorità, sapere aspettare il tempo delle cose”.

Su cosa preveda l’oroscopo del 2020 per il suo segno, Simon & The Stars risponde: “Sono in un periodo di trasformazione, vorrei cambiare paradigma. Ho notato che anche durante le mie dirette Fb mi piace molto spiegare, approfondire, le previsioni che è come se non mi bastassero più. La parte di insegnamento sta prendendo sempre più piede. Sto pensando a un libro su questo, più divulgativo. Devo trovare il tempo, siamo sempre dietro ai transiti!”.

