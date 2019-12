Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Caro Bilancia, finalmente arrivano le festività natalizie a togliervi di dosso un po’ di stress e a concedervi qualche giorno di relax. Non ne potevate davvero più del tran tran quotidiano e, da giorni, siete alla ricerca di una boccata d’aria fresca. Ancora non avete riflettuto sui vostri nuovi progetti per il 2020, ma avete anche deciso di non avere pensieri per qualche giorno.

SCORPIONE

Secondo Paolo Fox, oggi (25 dicembre 2019) voi dello Scorpione avrete voglia di tenervi lontani da situazioni potenzialmente spiacevoli o dolorose da affrontare. Oppure passerete il tempo a dannarvi la mente con un pensiero fisso, anche se forse sarebbe saggio scacciarlo. Cercate di mantenere un buon equilibrio psicofisico e anche di non cedere a colpi di testa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste giornate avrete voglia di godervi gioia e spensieratezza, senza crogiolarvi troppo in pensieri che invece, nell’ultimo periodo in particolare, vi hanno affannato e appesantito. Il partner vi sta molto vicino e volete ripagare il suo appoggio con un gesto romantico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il 2020 vi imporrà una trasformazione, una serie di cambiamenti che, volenti o nolenti, si imporranno nel vostro quotidiano. Forse è anche arrivato il momento di essere sinceri con qualcuno con cui non lo siete stati e tentare la prova della verità: cosa potrà mai accadere?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarete particolarmente ottimisti e sorridenti. Avete avuto qualche pensiero per affari legali e amministrativi, ma adesso è tutto risolto e quello a cui volete pensare è solo la vostra famiglia, il partner e tutti gli altri affetti.

PESCI

Cari Pesci, vivete con serenità queste giornate di Natale, non pensate al passato. Potrà riaffiorare una certa malinconia anche se questo non sarà per forza una cosa negativa. Ma fate attenzione a non esagerare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario che godrà a pieno delle feste natalizie con grandi novità sopratutto in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE