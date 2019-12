Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, Giove e Saturno, in coppia, non vi fanno stare proprio tranquilli. Anzi, agitano le vostre acque già di per sé non quiete ormai da un lungo periodo. State subendo le ripercussioni di qualche scelta sbagliata che avete compiuto in questo anno difficile e lungo, ma se guardate bene di fronte a voi c’è anche la chiave per rimediare.

TORO

Cari Toro, fate attenzione al livello economico in questa Vigilia di Natale anche se spendere un po’ di più in questo periodo fa “parte del gioco” e ci sta. Il 2020 però sarà un anno di buoni investimenti, forza e coraggio. Sta per arrivare il vostro momento.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi, cari Gemelli, i progetti per il futuro sono sicuramente ciò che più tiene impegnata la vostra mente. E anche se c’è qualcuno a farvi arrabbiare, i rapporti interpersonali godranno del vostro sentirvi nuovamente stimolati e propositivi. È proprio un buon Natale.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox, oggi (25 dicembre 2019) sarà una giornata in cui dovrete fare attenzione a come vi comportate con le persone più strette, perché se alzerete dei polveroni o direte delle cose sbagliate potreste vedere più di qualche burrasca nei prossimi giorni. Cercate anche di limitare le spese, visto che la fortuna “economica” non è proprio dalla vostra parte.

LEONE

Cari amici del Leone, una giornata in cui il vostro umore è alle stelle o alle stalle, senza vie di mezzo. O siete felici o disperati in questa fine di un 2019 che vi ha fatto vivere senza dubbio all’insegna delle emozioni. Siete alla ricerca di appoggio, soprattutto, per consolidare la vostra autostima. Favorite le vincite in denaro, quindi prendete pure le carte da gioco in mano.

VERGINE

Cari Vergine, sta per iniziare un periodo decisamente positivo dopo tanto stress e tensioni vissute. Saturno e Giove, infatti, sono entrambi pronti a darvi dei buoni influssi e a donarvi tutta la fortuna di cui avrete bisogno per chiudere certi conti prima che il 2019 giunga al tramonto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: i progetti per il futuro sono sicuramente ciò che più tiene impegnata la vostra mente.

