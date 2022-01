Sul nuovo numero del settimanale TPI - The Post Internazionale Roberto Corradi analizza le profezie di Simon & The Stars

In questo numero verificheremo le profezie di Simon & The Stars:

ARIETE

«Potresti aver bisogno di rivedere certi conti». E infatti il 20 dicembre i giornali riportano la notizia secondo cui Eugenio Scalfari, 6 aprile 1924, in un lungo editoriale su La Repubblica, il quotidiano da lui fondato nel 1974, cambia il numero degli Apostoli e da dodici il porta a tredici.

TORO

«Si aprono nuove prospettive per il tuo futuro, che già dall’inizio dell’anno si mostrerà in una luce di maggiore chiarezza e stabilità». E infatti Mark Zuckerberg, 14 maggio 1984, fondatore e amministratore delegato di Facebook, arriva sesto nella classifica di The Bloomberg Billionaires Index dei miliardari.

GEMELLI

«Come diceva il mitico e intramontabile Corrado: “E non finisce qui!”». E infatti il 2 gennaio emerge che Ivanka Trump implorò per due volte il padre Donald Trump, 14 giugno 1946, di fermare le violenze a Capitol Hill dando materiale a chi indaga sulle responsabilità nei disordini del 6 gennaio 21.

CANCRO

«È in periodi come questo, in cui talvolta si ha paura di fare passi azzardati, che bisogna mettersi in moto, fare passi in avanti». E invece il 21 dicembre viene arrestato l’ex pilota Jean Alesi, 11 giugno 1964, accusato di aver lanciato e fatto esplodere un petardo nello studio del cognato.

LEONE

«In vista del 2022 puoi iniziare a gettare semi importanti che ti possono condurre ad una nuova vita». E invece la scrittrice J.K. Rowling, 31 luglio 1965, esprime opinioni giudicate politicamente scorrette e viene praticamente cancellata dalla Warner dai titoli di “Animali fantastici”.

VERGINE

«Tra qualche giorno Giove ti darà la spinta giusta per ricalibrare contratti di lavoro in base alle tue esigenze». E infatti l’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 27 agosto 1986, da sovranista diventa consulente di Paypal di Peter Thiel, che si diceva pronto a “erodere lo Stato”.

BILANCIA

«Hai davanti a te una settimana che non vedrà mai la Luna in posizione dissonante, e questo è senz’altro incoraggiante!». E invece Tomaso Montanari, 15 ottobre 1971, il primo dell’anno ironizza sulle palme nel giardino alle spalle di Mattarella e Aldo Grasso gli dà sostanzialmente del cretino.

SCORPIONE

«C’è la possibilità di rimettersi in gioco in nuovi ambienti, gruppi, talvolta in nuove città, soprattutto se in questo momento avverti dei “limiti”». E infatti Alex Zanardi, 23 ottobre 1966, dopo mesi di ricovero e riabilitazione per un incidente, finalmente torna a casa.

SAGITTARIO

«Sia che tu abbia accolto una novità o cambiato lavoro negli ultimi tempi, sia che tu voglia crescere di ruolo o attività, il 2022 ti darà modo di riscattarti nel migliore dei modi» . E infatti il primo gennaio Papa Francesco, 17 dicembre 1936, firma degli zaini che poi vengono messi all’asta.

CAPRICORNO

«Il Sole in Capricorno serve a completare il bel quadretto che già vede Mercurio e Venere nel segno. Insomma, è il tuo momento Capricorno… datti da fare!». E infatti il 2 gennaio la signora giapponese Kane Tanaka compie 119 anni e diventa la persona più longeva del pianeta.

ACQUARIO

«Ti premerà valorizzare la tua figura, che potresti aver sentito sbiadita di fronte a referenti per certi versi ostili». E invece il Principe Andrea, duca di York, 19 febbraio 1960, si compra una Range Rover nuova mentre a New York entra nel vivo il suo processo per abusi sessuali.

PESCI

«Piuttosto, sii positivo e propositivo perché in questo periodo hai davvero una grande occasione per migliorare ogni aspetto della tua vita». E invece il 2 gennaio il leader della Lega Matteo Salvini, 9 marzo 1973, si dichiara pronto a indire un referendum per portare il nucleare in Italia.

