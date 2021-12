L’anti-oroscopo: gli astri sette giorni dopo

In questo numero verificheremo le profezie di Branko:

ARIETE

«La settimana partirà con il piede giusto. Il Sole ti riempirà di forza fisica e ottimismo. Mercurio sarà di nuovo in aspetto favorevole e darà una marcia in più al lavoro». E invece Alfonso Signorini, 7 aprile 1964, si dichiara contrario a ogni forma di aborto e tutti si arrabbiano.

TORO

«La settimana sarà molto interessante.Il Sole in Sagittario ti offrirà sollievo, sentirai la vicinanza di alcuni colleghi». E invece brutti giorni per Francesco Facchinetti, 2 maggio 1980, la cui ex racconta di averlo lasciato perché erotomane incontrollabile. Va bene il Toro, ma così è troppo.

GEMELLI

«Il Sole sarà nel segno del Sagittario, per cui in opposizione. Meglio usare un po’ di cautela in più. Sarai occupato a discutere di questioni economiche in banca. Cerca di fare attenzione con le spese!». E infatti Luigi Gubitosi, 27 maggio 1961, si dimette da AD di Tim per scarsi risultati.

CANCRO

«La Luna nel tuo segno ti regalerà un grande intuito; resta con le antenne sollevate. Potrebbero esserci belle novità per qualcuno». E invece il 26 novembre Giancarlo Magalli, 4 luglio 1947, si arrabbia con la Rai e parla di «programmazione schizofrenica» per la sospensione del suo quiz.

LEONE

«Il Sole diventerà tuo amico e ti darà una bella carica di vitalità e di forza in più. Avrai la possibilità di mostrare tutto il tuo coraggio in una situazione complicata». E infatti Madonna, 16 agosto 1958, pubblica sue foto un po’ zozze, Facebook gliele cancella e lei le rimette.

VERGINE

«Per fortuna, ti sentirai amato come non mai. Con Venere sempre a favore i sentimenti andranno alla grande». E infatti il 26 novembre circola la notizia che l’ex calciatore Pavel Nedved, 30 agosto 1972, è indagato per falso in bilancio nell’inchiesta a carico della Juventus circa le plusvalenze.

BILANCIA

«Il nuovo Sole porterà una ventata di allegria nella tua vita. Dovrai usare cautela nel lavoro. Possibili contrasti con un capo, un superiore». E infatti Fedez, 15 ottobre 1989, durante una diretta social con la moglie, rutta potentemente e la Ferragni lo rimprovera aspramente. E Burp!

SCORPIONE

«Il Sole comincerà a occuparsi maggiormente della tua vita pratica. Qualcuno potrebbe ricevere un’offerta per un nuovo incarico all’estero». E invece Joe Biden, 20 novembre 1942, sbaglia nel leggere il gobbo pochi giorni dopo essersi prodotto in un mega peto in faccia ai Reali d’Inghilterra.

SAGITTARIO

«La tua settimana comincerà alla grande. Il Sole entrerà nel tuo segno e darà il via alla stagione del tuo compleanno». E invece Zerocalcare, 12 dicembre 1983, fa uscire la sua serie a fumetti per Netflix e viene subissato di critiche per l’uso smisurato del dialetto romanesco. Anvedi!

CAPRICORNO

«La settimana partirà con un transito non proprio favorevole. Il Sole sarà nel segno del Sagittario e diventerà meno attivo. Potrebbero nascere piccole tensioni con una figura femminile». E invece Adriano Celentano, 6 gennaio 1938, annuncia un nuovo album con Mina e un nuovo show Rai.

ACQUARIO

«Il Sole sarà di nuovo attivo. Si profila una settimana più energica e positiva! Qualcosa comincerà a muoversi». E invece Cristiano Ronaldo, 5 febbraio 1985, viene intercettato mentre parla, forse, di una scrittura privata segreta con la Juve e di «tutta la merda che non si può dire».

PESCI

«Potrai vivere dei momenti ricchi di belle emozioni. Potresti ricevere degli apprezzamenti nel lavoro del tutto inaspettati». E infatti la giornalista Alessandra De Stefano, 17 marzo 1966, dopo i successi televisivi estivi, il 26 novembre viene nominata direttore di Raisport. Congratulazioni!

