L’anti-oroscopo: gli astri sette giorni dopo

In questo numero verificheremo le profezie di Paolo Fox:

ARIETE

«Cari Ariete, settimana da quattro stelle su cinque per voi. Sul lavoro c’è tensione perché un progetto non sta decollando. Prendetevi una pausa». E infatti il 16 novembre Matteo Berrettini, 12 aprile 1996 e numero 7 al mondo, si ritira dagli Atp Finals per un infortunio, piangendo.

TORO

«Cari Toro, tre stelle. Un’amicizia può diventare qualcosa di speciale. Si apre un periodo di grande tranquillità. Sul lavoro date il massimo». E invece il 17 novembre a Otto e mezzo Nicola Gratteri asserisce che la riforma di Marta Cartabia, 15 maggio 1963, è la peggiore di sempre.

GEMELLI

«Avete tante occasioni per fare bene. Parlate chiaro, perché le bugie non portano da nessuna parte». E invece il 19 novembre circola la notizia che il presidente cinese Xi Jinping, 15 giugno 1953, rischia boicottaggio e fuga all’estero delle tenniste per il caso di Peng Shuai.

CANCRO

«Cari Cancro, quattro stelle. Queste stelle tutto sommato vi proteggono… Sul lavoro Marte promette grandi cose, ma ci sono situazioni da chiarire». E infatti il 18 novembre la Camera ratifica che la parlamentare Sara Cunial, 8 luglio 1979, potrà entrare senza Green pass.

LEONE

«Cari Leone, tre stelle. Attenzione a polemiche che possono nascere soprattutto giovedì. Chiaritevi. Sul lavoro è tutto un cambiamento». E infatti il 18 novembre Giuseppe Conte, 8 agosto 1964, non la spunta nelle nomine Rai e alla direzione di Rai1 va Monica Maggioni voluta da Di Maio.

VERGINE

«Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Sul lavoro fate cose nuove: il passato è passato, dimostrate a tutti il vostro valore». E invece il 18 novembre la Fit recapita un secco “no” ad Andrea Bocelli, 22 settembre 1958, che aveva chiesto 125mila euro per cantare alle ATP Finals.

BILANCIA

«Cari Bilancia, tre stelle. Sul lavoro potete avanzare una richiesta. Magari non subito, ma in futuro raccoglierete i frutti sperati». E infatti – forse – perché il 15 novembre, Fedez, 15 ottobre 1989, dichiara di aver preso in giro i giornalisti e di non voler scendere in politica ma i consensi già c’erano.

SCORPIONE

«Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Sul lavoro siete stanchi della solita ruotine». Forse è per questo infatti che si diffonde la notizia che Joe Biden, 20 novembre 1942, nonostante le promesse, abbia concesso più licenze per trivellazioni di Trump.

SAGITTARIO

«Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Vi aspettano giornate al top». E invece il 15 novembre la nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, 27 novembre 1964, fa 0 a 0 con l’Irlanda del Nord mettendo in serio pericolo la qualificazione ai Mondiali.

CAPRICORNO

«Cari Capricorno, cinque stelle. Sul lavoro non mancheranno novità e sorprese. È il momento di ripartire». E infatti Italia Viva e i partiti di destra vorrebbero salvare l’ex parlamentare Carlo Giovanardi, 15 gennaio 1950, dall’indagine su una vicenda in cui si adoperava per un condannato per mafia.

ACQUARIO

«Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Tanto stress ma stanno per arrivare i riconoscimenti». Chissà quali perché invece circola la notizia che il giornalista Enrico Varriale, 22 gennaio 1960, viene mandato a processo con rito immediato per lesioni e stalking.

PESCI

«Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Mercurio è in transito favorevole, evitate polemiche sterili. Sul lavoro presto arriveranno nuovi incarichi». E invece il 19 novembre Matteo Salvini, 9 marzo 1973, dà la fiducia al governo sul Green Pass e sui social tutti gli danno del venduto.

