L’anti-oroscopo: gli astri sette giorni dopo

In questo numero verificheremo le profezie di Antonio Capitani:

Ariete

«Periodo di possibili resettaggi. Per lo più utili e redditizi in senso lato, anche se non indolori». E infatti, abbandonate le ambizioni politiche, Antonio Ingroia, 31 marzo 1959, è diventato ufficialmente il legale di Gina Lollobrigida nella causa contro il figlio che la vorrebbe interdetta.

Toro

«Venere spalma balsamo di serenità, rende il lavoro più agevole, migliorabile, trovabile. Urano non gradisce i conservatorismi e vi chiede di rinnovarvi». E infatti il 12 novembre viene diffusa la notizia che Corrado Guzzanti, 17 maggio 1965, parteciperà alla seconda edizione di Lol.

Gemelli

«Serve pazienza. E, se certuni stressano, non seppelliteli vivi sotto i sicomori: evitateli o estraniatevi». E infatti il premier austriaco Alexander Schallenberg, 20 giugno 1969, il 14 novembre ratifica l’entrata in vigore dal giorno dopo del lockdown duro per i non vaccinati del suo Paese.

Cancro

«Eppur si muove il vostro quotidiano, che può uscire da eventuali ristagni grazie a un colpetto di glutei». E infatti il 13 novembre Eugenio Finardi, 16 luglio 1952, viene salvato dal suo smartwatch che segnala importanti anomalie cardiache tanto da indurre a un ricovero che scongiura il peggio.

Leone

«Il cielo è complessino e le consuete occupazioni giornaliere vi fan venire il fiatone. Non durerà a lungo, dotatevi di pazienza, la sfangherete». E infatti in settimana Sergio Mattarella comunica ufficialmente la sua indisponibilità a un secondo settennato nel ruolo di Presidente della Repubblica.

Vergine

«Voi e il successo vi date del tu. Tanto che potreste sfondare anche là dove in passato il suddetto successo vi era stato precluso». E invece, in chiusura del vertice, il presidente della Cop26 Alok Sharma, 7 settembre 1967, ha pianto definendo “annacquato” l’accordo raggiunto sul clima.

Bilancia

«Pervicaci ed efficaci, potete conseguire soddisfazioni concrete. La possibile carenza di obiettività potrebbe però rendervi talvolta simpatici come la quarta malattia». E infatti Silvio Berlusconi, 29 settembre 1936, continua a confidare negli amici per essere eletto Presidente della Repubblica.

Scorpione

«Astri benedicenti impongono le proprie mani sul lavoro, sui viaggi, sulle Pr, sui soldi». E invece il 14 novembre il tribunale federale di New Orleans boccia il provvedimento del presidente Joe Biden che imponeva alle grandi aziende vaccino o test anti-Covid obbligatori per i dipendenti.

Sagittario

«Un cicinìn di solitudo v’aiuta a produrre e a ottenere risultati di caratura elevata». E infatti il 13 novembre una sentenza mette fine alla tutela legale che il padre di Britney Spears, 2 dicembre 1981, ha esercitato per tredici anni sulla popstar. Tutta vita, Britney!

Capricorno

«Avete i neuroni in modalità “super on”… incappate nelle occasioni giuste e, diciamolo, siete i più fighi dello zodiaco». E invece Matteo Renzi, 11 gennaio 1975, partecipando a Otto e mezzo del 12 novembre, riesce a far imbestialire Gruber, Giannini e Travaglio, che querela due giorni dopo.

Acquario

«Giove s’impegna a procurarvi contratti fruttuosi. Alcuni amori fanno capolino, altri capolinea». E infatti il 14 novembre Valentino Rossi, 16 febbraio 1979, a Valencia chiude piazzandosi al decimo posto la sua carriera in MotoGp, pronto a chissà quali nuovi successi. Vedremo.

Pesci

«C’è pastura, nel vostro cielo. Tanta. Sia per il lavoro, sia per la sfera privata che si impreziosisce di sintonie relazionali piacevolissime». E invece Matteo Salvini, 9 marzo 1973, vede il suo grandissimo amico Steve Bannon incriminato dal Gran Jury con l’accusa di oltraggio al Congresso.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.