L’anti-oroscopo: gli astri sette giorni dopo

In questo numero verificheremo le profezie di Paolo Fox:

ARIETE

«Cari Ariete, tre stelle su cinque per voi. È arrivato il momento di rivedere qualcosa». E infatti dopo 5 ore del primo Consiglio Comunale Carlo Calenda, 9 aprile 1973, va nella Buvette del Campidoglio e toglie il cartello che vieta di fumare e fuma. Perché sì.

TORO

«Cari Toro, tre stelle. La fase sarà di recupero ma bisognerà fare chiarezza». E infatti a dispetto di tutti i divieti dei medici che le sconsigliavano di muoversi, il 5 novembre Elisabetta II d’Inghilterra, 21 aprile 1926, prende e va nella sua tenuta di Sandringham per una vacanza.

GEMELLI

«Per quanto riguarda il lavoro, i soldi rappresentano un problema». E invece il 2 novembre, al tavolo della conferenza Onu sul clima CoP26 in corso a Glasgow, Boris Johnson, 19 giugno 1964, annuncia un piano contro la deforestazione da portare a termine entro il 2030. E vediamo se riesce.

CANCRO

«Cinque stelle: è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Potreste anche ricevere una bella notizia». E invece il 7 novembre si viene a sapere che nella sua autobiografia Luigi Di Maio, 6 luglio 1986, confonde il consigliere di Trump John Bolton con il cantautore Michael Bolton.

LEONE

«Cari Leone, tre stelle. Chi ha chiesto un trasferimento e non è riuscito a ottenerlo è un po’ triste e insoddisfatto, ma bisogna essere forti». E invece il 2 novembre viene ufficialmente comunicato che Antonio Conte, 31 luglio 1969, è il nuovo tecnico del Tottenham.

VERGINE

«Cari Vergine, per quanto riguarda il lavoro potreste anche avanzare delle richieste». E infatti il premier Mario Draghi, 3 settembre 1947, chiede e ottiene da parte di un artigiano ebanista di alzare di alcuni centimetri la pedana dei relatori nella Sala Polifunzionale. Oh, tutto conta!

BILANCIA

«La settimana è complessa anche per fare nuovi incontri, ma non temete perché tutto si sistemerà presto». E infatti, e anche purtroppo, il 4 novembre circola la notizia che le testimonianze delle Olgettine per il processo Ruby Ter a carico di Berlusconi, 29 settembre 1936, sono inutilizzabili.

SCORPIONE

«Cinque stelle. Un contratto e un accordo sono da rivedere ma a metà settimana arriverà una bella notizia». Bella, dipende per chi. Perché infatti in settimana arriva la notizia che Daniel Ortega, 11 novembre 1945, è stato confermato presidente del Nicaragua in elezioni definite “farsa”.

SAGITTARIO

«Lavoro: fare sempre le stesse cose vi annoia, state pensando di dare una svolta e questa è la settimana giusta per avanzare proposte». E infatti il 2 novembre Giancarlo Giorgetti, 16 dicembre 1966, dà dello «incompiuto» a Salvini che si arrabbia e convoca il Consiglio Federale.

CAPRICORNO

«Cari Capricorno, cinque stelle. Tra novembre e dicembre arriveranno cambiamenti». E anche importanti. Infatti il 2 novembre il proprietario di Amazon Jeff Bezos, 12 gennaio 1964, promette che devolverà due miliardi di dollari in beneficienza per il continente africano.

ACQUARIO

«Cari Acquario, per quanto riguarda il lavoro, le stelle non sono promettenti, c’è della confusione all’orizzonte. Cercate di non agitarvi, soprattutto nella seconda parte della settimana». E invece a inizio settimana Cristiano Ronaldo, 5 febbraio 1985, segna una doppietta contro l’Atalanta.

PESCI

«Cari Pesci, cinque stelle. Ottime le giornate di giovedì e venerdì, lasciatevi andare: siete sensibili quello sì e saranno possibili nuovi e piacevoli incontri». E infatti Matteo Salvini, 9 marzo 1973, incontra Bolsonaro e lo ringrazia per l’estradizione di Battisti. Che cosa tenera, no?