Ma quale violazione? Lasciate passeggiare Salvini, anche durante la quarantena (di Luca Telese)

Si può amare o odiare Matteo Salvini, si possono apprezzare o meno le sue idee, perché l’uomo come si sa, ha carattere e posizioni di chiaramente divisive. Tutto si può fare, e dire, su di lui, ma non attaccarlo per una passeggiata. Salvini non ha violato nessuna legge, nessun decreto, e soprattutto, basta usare il buonsenso per capire che la sua passeggiata al supermercato non è un crimine contro l’umanità, ma uno sconfinamento in quella zona grigia di tolleranza che nei prossimi giorni sarà vitale per impedire che tutti gli italiani autoesclusi impazziscano.

Ovviamente lo stesso si potrebbe dire se la passeggiata l’avessero fatta Giuseppe Conte o il redivivo Nicola Zingaretti, che in queste ore lotta contro la malattia (auguri). Capisco invece che le foto dei paparazzi sono diventate una opportunità ghiotta: Salvini con la fidanzata e con la scorta, in una via del centro, ed ecco il cliché che scatta: il potente a spasso, incurante della salute pubblica. Cazzate.

