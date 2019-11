Notizie di oggi Agenda 19 novembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 19 novembre 2019

Agenda politica

Quirinale: Mattarella apre l’anno accademico a Trieste e nel pomeriggio è ad Arezzo per l’assemblea annuale Anci ‘Ascoltare. Decidere. Migliorare’.

Palazzo Chigi: Conte all’inaugurazione dell’anno di studi della Guardia di Finanza a Roma.

Camera: il presidente Fico visita la Protezione Civile.

Senato: la presidente Casellati tiene una Lectio Magistralis alla Scuola della Pubblica Amministrazione di Bologna, poi visita la Fondazione Golinelli, il museo della Ducati.

Lega: al Palacongressi di Rimini congresso Sap con Salvini.

Vigilanza Rai: audizione del ministro dello Sviluppo Patuanelli

+Europa: emendamenti per abolire quota 100, reddito di cittadinanza per finanziare istruzione, ricerca, innovazione e transizione ecologica, con Bonino e Della Vedova.

Pd: emendamenti ‘Plastic e sugar tax, auto aziendali e risorse per i Comuni’ con Marcucci, Stefàno e Manca.

Notizie di oggi: agenda esteri

Ue: Consiglio dei ministri Affari generali.

Regno Unito: Dibattito televisivo tra Johnson e Corbyn.

Onu: discorso di Michelle Bachelet, Alto commissario dei Diritti dell’Uomo, a Londra.

Germania: la cancelliera Merkel presiede la Conferenza dell’Africa per promuovere gli investimenti privati, partecipa il presidente del Consiglio Conte.

Usa: audizione del rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale e del diplomatico Volker sulla procedura di impeachment contro Trump.

Agenda economica

Istat: fatturato e ordinativi dell’industria di settembre

Inps: osservatorio sulla malattia terzo trimestre 2018-19

Cgil: a Luserna San Giovanni (TO) la Cgil Torino e Piana di Gioia Tauro organizza il convegno ‘Storie di accoglienza e legalità’, con Landini.

Agenda cronaca

Vaticano: il Papa parte per il viaggio apostolico in Thailandia e Giappone.

Infanzia: al Museo dell’Ara Pacis di Roma ‘Diritti in Crescita, nuove sfide per l’infanzia e l’adolescenza a 30 anni dalla Convenzione Onu’, con i ministri Fioramonti e Spadafora, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano.

Cinema: auditorium della Conciliazione, presentazione Ferragni Unposted, con Chiara Ferragni.

Agenda sportiva

Calcio: incontro tra i rappresentanti dell’Aia, della Can e delle società di Serie A, per discutere dell’utilizzo del Var.

Euro 2021: Under 21 Italia-Armenia partita di qualificazione

Tennis: Coppa Davis 2019, fase finale,