Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 19 novembre 2019.

Pensioni news, gli emendamenti alla manovra

Italia Viva e Più Europa hanno presentato due emendamenti alla manovra economica in cui si chiede l’abolizione di Quota 100. “Noi di Italia Viva diciamo due no, a Quota 100 e alle tasse, e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all’equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che di genere”, hanno spiegato i capigruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, annunciano i circa 230 emendamenti alla manovra al Senato. “L’abolizione di Quota 100 e la spending review, sono la fonte delle risorse per coprire le proposte di Italia Viva che affrontano alcune delle priorità individuate per rilanciare lo sviluppo del Paese”.

Nella proposta di Più Europa, a prima firma Emma Bonino, si chiede invece di “abolire Quota 100 e il reddito di cittadinanza per finanziare istruzione, ricerca, innovazione e transizione ecologica”.

Liberi e Uguali, dal canto suo, chiede di intervenire sulla manovra fornendo una nuova salvaguardia per 9mila esodati, ossia per coloro che si sono trovati senza lavoro e senza pensione a cavallo della riforma Fornero del 2011: Leu propone un meccanismo di riscatto agevolato di anni non coperti dai contributi per raggiungere i requisiti per l’accesso a istituti come Ape social o Quota 100, riscatto che diventa gratuito nel caso si arrivi a una pensione non superiore a 4 volte il minimo. Prevista anche una corsia ad hoc per accedere a Opzione donna per le lavoratrici che si trovino “in disoccupazione involontaria in qualità di esodate”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

