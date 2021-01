Regione Lombardia: dopo Letizia Moratti, torna anche Guido Bertolaso

Dopo Letizia Moratti, torna anche Guido Bertolaso. Lo annuncia la stessa Regione Lombardia, spiegando che Moratti “in accordo con il presidente Attilio Fontana nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda”, ovvero per la fase successiva alla prima, riservata a medici, agli operatori e agli ospiti delle RSA.

Bertolaso, 71 anni il prossimo marzo, aveva già collaborato con Regione Lombardia nella realizzazione del discusso ospedale realizzato negli spazi un tempo occupati dalla Fiera di Milano City. In seguito, dopo essersi ammalato anch’egli di Covid-19 ed esserne per fortuna uscito senza conseguenze, si era occupato anche dell’analoga iniziativa nell’ex Fiera di Civitanova Marche.

L’ex commissario straordinario all’emergenza rifiuti in Campania e al terremoto in Abruzzo, nonché consulente di altre pubbliche amministrazioni, veniva considerato come un possibile candidato per il ruolo di sindaco di Roma, carica per la quale aveva peraltro già corso, senza successo, nel 2016. Nonostante indizi molto concreti in questa direzione, difficilmente tale ruolo potrebbe essere conciliato con quello prospettatogli da Letizia Moratti. Sempre, ovviamente, che Bertolaso confermi di volerlo effettivamente assumere.

Potrebbero interessarti "Fontana è come Trump, ecco perché gli ho regalato un pallottoliere" Lombardia “maglia nera” di contagi da Covid-19: le conseguenze sui rapporti di lavoro Lombardia, bagarre in Aula dopo il caos sui dati: consigliere Pd regala pallottoliere a Fontana