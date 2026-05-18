Un tumore può riguardare chiunque. Qualcuno che ami. Qualcuno che incontri ogni giorno. Un ostacolo enorme che LILT Milano aiuta ad affrontare tendendo una mano. Per questo motivo aiutarli non è certo una cosa sbagliata. Come? Donandogli il 5×1000 ad esempio.

Trasforma la tua firma in una mano tesa

Ti è mai capitato di sentirti impotente davanti a una brutta notizia? Eppure, c’è un potere straordinario che stringi tra le mani ogni volta che firmi la tua dichiarazione dei redditi: quello di cambiare la vita di qualcuno.

A Milano corriamo tutti, sempre. Ma dietro le luci dei grattacieli e il ritmo frenetico della nostra città, si nascondono storie di fragilità che spesso non hanno voce. Un tumore non entra solo nel corpo, entra nelle case, sconvolge i bilanci familiari e isola chi non ha una rete. In questi momenti, la differenza non la fa solo la medicina, ma la vicinanza umana e concreta.

LILT Milano è quella mano tesa che non ti lascia solo.

Pensa a un uomo come Marco, un tuo vicino di casa. Dopo la diagnosi, ha scoperto che il costo dei farmaci non mutuabili e dei beni di prima necessità era diventato un peso insostenibile per la sua famiglia. Grazie ai fondi del 5×1000, LILT ha potuto offrire a lui e a tanti altri un sostegno economico diretto, garantendo che la lotta contro la malattia non diventi anche una lotta contro la povertà.

Ma l’aiuto di LILT arriva anche sulla strada. Ogni giorno, i nostri volontari percorrono chilometri per offrire trasporti verso gli ospedali. È un servizio vitale per chi è troppo debole per guidare o non ha nessuno che possa accompagnarlo alle sedute di chemioterapia. È un gesto semplice, eppure essenziale per garantire a tutti il diritto alla cura.

Guardiamo però anche al domani. Sostenere LILT significa alimentare l’eccellenza milanese, finanziando la ricerca presso l’Istituto Nazionale dei Tumori. I ricercatori che sosteniamo lavorano ogni giorno per trovare nuove cure e metodologie di diagnosi precoce sempre più efficaci.

E poiché la vittoria più bella è quella che impedisce alla malattia di insorgere, entriamo nelle scuole di Milano e provincia, Monza e Brianza. Insegniamo ai ragazzi il valore di uno stile di vita sano e i pericoli delle dipendenze, perché prevenire oggi significa proteggere gli adulti di domani.

Tutto questo non ti costa nulla.

Proprio così: il 5×1000 è una quota di tasse che lo Stato ha già prelevato e che tu puoi decidere di destinare a chi preferisci. Se non firmi, quella somma resterà allo Stato. Se firmi, si trasformerà in farmaci, in ricerca, in chilometri percorsi verso la guarigione. È una scelta di libertà e di amore per la tua comunità.

Un tumore può riguardare chiunque. Qualcuno che ami. Qualcuno che incontri ogni giorno. Ecco perché, se è per LILT, è per te. Firma anche tu.

Inserisci il Codice Fiscale 80107930150 nella tua dichiarazione dei redditi e firma nella casella riservata agli “Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS”. Oppure vai su 5permille.legatumori.mi.it e chiedi il promemoria. Grazie!