Coronavirus, #MilanoNonSiFerma | VIDEO

“Ogni giorno facciamo miracoli, ogni giorno abbiamo ritmi impensabili, ogni giorno portiamo a casa risultati importanti perché ogni giorno non abbiamo paura”, si legge nel video virale “Milano non si ferma” per combattere la paura del Coronavirus che ha investito il capoluogo lombardo.

A pubblicare il video è stato il sindaco di Milano Beppe Sala su Instagram. Lo spot è stato creato dall’agenzia Brainpull per conto di oltre 100 brand della ristorazione italiana, tra cui Panino Giusto, Cioccolati Italiani, Glovo, Signorvino, Spontini e altri.

