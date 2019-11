William e Kate, Harry e Meghan: le due coppie alla stessa cerimonia, ma separate

Le voci tornano a circolare veloci: le due giovani coppie reali sarebbero in rotta di collisione e a dimostrarlo sarebbe la partecipazione a un evento pubblico in cui William e Kate e Harry e Meghan appaiono separati.

Si è trattata della prima uscita ufficiale della famiglia (tutti insieme) da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno rilasciato quell’intervista che ha fatto il giro del mondo e ha fatto tremare Buckingham Palace.

In occasione di quella intervista, Harry aveva avuto il coraggio di parlare davanti alle telecamere del suo rapporto con il fratello maggiore William, arrivando ad ammettere che i due, ormai, non avevano più il rapporto di un tempo: “Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Ma al momento abbiamo preso strade diverse”.

Durante il weekend, i duchi di Cambridge e quelli di Sussex hanno preso parte a un evento alla Royal Albert Hall di Londra per la commemorazione dei 75 anni di alcune battaglie della Seconda Guerra Mondiale.

A colpire i sudditi britannici, però, è stato il fatto che le due coppie reali si siano presentate separate. Dalle foto si nota bene come William e Kate hanno assistito alla commemorazione seduti accanto alla nonna Elisabetta II, ma senza Harry e Meghan.

In realtà la motivazione c’è, ma non ha niente a che vedere con i presunti screzi tra i due fratelli. Meghan Markle ha partecipato all’evento seduta accanto al premier britannico Boris Johnson e alla sua compagna. Questo perché la duchessa di Sussex è la moglie del sesto erede al trono. Kate Middleton, invece, è la moglie del secondo erede.

