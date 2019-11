William e Kate premiano la cameriera migliore: è italiana e si chiama Antonella Fresolone

Il principe William e Kate Middleton hanno premiato la cameriera più fidata di Buckinghama Palace: si chiama Antonella Fresolone, ha 48 anni e il cognome non mente, è italiana. Originaria di un paese in provincia di Pistoia, Antonalla è diventata governante dei duchi di Cambridge.

Ma la donna non era di certo nuova a Buckingham Palace e, infatti, prima di arrivare nella residenza di William e Kate, Antonella Fresolone è stata tra le più fedeli collaboratrici domestiche di Sua Maestà la Regina.

Antonella Fresolone, infatti, è stata “concessa” al duca e alla duchessa di Cambridge proprio da nonna Elisabetta II. Con Sua Maestà la Regina la governante ha lavorato ben tredici anni. Non si può dire che non sia di casa!

Se a pensare ad accudire i principini George, Charlotte e Louis è Maria Borrello, spetta ad Anna Fresolone ad occuparsi della gestione dello staff di domestici impegnati tra i corridoi della residenza di Kensington Palace, dove vivono il principe William, di Kate Middleton e i loro tre bambini.

Ma Antonella Fresolone è impegnata anche in altre mansioni: la cura della cucina e la lavanderia spettano a lei, come pure la cura dell’argenteria. Non solo, perché è sempre Antonella a occuparsi di un altro membro importante della famiglia reale: il dolce cocker spaniel inglese nero, compagno inseparabile dei bambini e dei duchi.

A premiare Antonella Fresolone è stato lo stesso principe William, ma la decisione di concedere l’onorificenza arriva direttamente da Sua Maestà la Regina. La Royal Victorian Medal è stata pensata dalla Regina Vittoria per rendere omaggio agli inservienti che si sono distinti nel loro lavoro a Palazzo

Potrebbero interessarti Iva Zanicchi: “Benigni mi disse delle cose mostruose, che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede” “Francesca Verdini incinta?”: l’indiscrezione sulla gravidanza della fidanzata di Salvini Emma Watson e Tom Felton: “C’è sempre stato qualcosa tra di loro”

Il principe William preso il giro per il piccolo décolleté di Lady Diana