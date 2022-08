Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano? La confessione in un audio: “Non ne posso più”

Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano, la confessione in un audio

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero a un passo dal divorzio: è quanto rivela il programma tv argentino Los Angeles de la Mañana, che ha pubblicato un audio attribuito alla moglie del calciatore rivolto alla domestica.

wanda nara se quiere divorciar justo cuando el psg lo quiere limpiar a icardi y ningun club decente lo quiere pic.twitter.com/VgM1jzKWiI — agostina (@agosdabby) August 4, 2022

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto preparando le cose per il divorzio perché non ne posso più” avrebbe dichiarato la showgirl.

Il matrimonio tra i due era entrato in crisi lo scorso aprile quando si era sparsa la notizia di un possibile tradimento dell’ex attaccante dell’Inter con l’attrice Eugenia China Suarez.

La vicenda, poi, sembrava rientrata fino a questa ultima indiscrezione bomba, che al momento non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati.