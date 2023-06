Vladimir Luxuria e il dettaglio hot su Bastian, il fidanzato di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha avuto modo di conoscere Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi in occasione di una serata al Muccassassina, noto locale gayfriendly di Roma, che di recente ha visto tra gli ospiti proprio la coppia.

Intervistata da Novella 2000, Luxuria ha raccontato: “Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa. In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti… Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande ‘dotazione'”.

Fisico a parte, Luxuria ha poi affermato: “L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei”.

“Abbiamo parlato per un’oretta – ha raccontato ancora Luxuria – Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico”.