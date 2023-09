Diventano virali le immagini del matrimonio tra Valerio Scanu e il suo compagno Luigi Calcara. I due si sono uniti civilmente il 7 settembre a Roma, a tre anni esatti da una data drammatica per il cantante uscito da Amici, quando purtroppo perse il padre a causa del Covid. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il Campidoglio. Ad officiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. I testimoni sono stati i fratelli di entrambi e le migliori amiche. Alla cerimonia ha fatto seguito il banchetto di nozze presso la Collinetta Eventi, location per eventi in via di Vermicino.

Come mostrano i numerosi scatti e video del momento, il cantante indossava un competo total white con un lungo strascico, ed è stato accompagnato “all’altare” dalla madre. Tight blu per Luigi, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza. I due si sono conosciuti nel 2020, dopo che l’ingegnere aveva commentato una foto di Valerio su Instagram. Tra gli invitati anche numerosi vip come Valeria Marini. Lo scorso novembre, il cantante aveva fatto la proposta di matrimonio a Calcara, parlando anche pubblicamente per la prima volta del suo orientamento sessuale.