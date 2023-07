Nuovo amore per Valeria Marini. Si tratterebbe di un politico italiano. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che ritrae la showgirl in atteggiamenti romantici durante un weekend a Ponza. Lui è Gerolamo Cangiano, deputato di Caserta di Fratelli d’Italia. Marini è dunque pronta a vivere un nuovo amore e appare molto felice mentre si gode il weekend sull’Isola con il politico meloniano.

“Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio”, si legge sul settimanale. “Dopo un tuffo da sirena, ecco Valeria, che in passato si è dimostrata attratta da uomini dalla fisicità consistente, lanciarsi in bikini leopardato all’arrembaggio del deputato durante il bagno in mare”.

Gerolamo Cangiano, detto “Gimmi”, nato a Genova nel 1981 ma cresciuto in Campania, ad Aversa, è referente regionale di Fratelli d’Italia dal 2020. Laureato in Giurisprudenza, professore di Diritto ed Economia alle superiori, è stato eletto alla Camera alle scorse elezioni ed è firmatario delle proposte di legge sull’insegnamento dell’educazione alimentare, sui maggiori poteri alle forze dell’ordine, sulla tutela della bandiera italiana e sulla tutela della lingua napoletana.