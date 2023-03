Valentina Ferragni ha voltato pagina dopo la fine della storia con Luca Vezil. La nuova fiamma sarebbe un ragazzo incontrato nel suo ultimo viaggio in Messico. A lanciare l’indescrizione è the Pipol Gossip.

Le immagini e i video postati dalla pagina di pettegolezzi parlano chiaro: Valentina Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato, o almeno un amico speciale. baci e abbracci affettuosi al centro di un noto locale. “Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole”.

Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Gossip, il giovane classe 2001 sarebbe originario di Castelfranco Veneto, ma vivrebbe a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove starebbe frequentando la “Biola”. Le indiscrezioni riferiscono che i questi giorni di vacanza i due sarebbero stati inseparabili. Ad attestarlo anche alcune foto ‘rubate’ che li ritraggono in pista da ballo in atteggiamenti intimi ed affettuosi, svelando una dolce complicità.

La cognata di Fedez (che recentemente ha sorpreso i fan con una confessione inedita riguardante il suo stato di salute) ha detto addio lo scorso ottobre allo storico fidanzato Luca Vezil. I due stavano insieme da diversi anni e si vociferava perfino di nozze per la coppia. Ma così non è stato. Nonostante la rottura, l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti, supportandosi anche pubblicamente. Valentina è amante dello sport, della pole dance e del benessere fisico.