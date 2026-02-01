Uomini e Donne, chi sono Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: età, lavoro, studi, dove vivono, profili Instagram

Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sono due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, mentre lei è entrata nel programma da poco tempo, lui è uno dei volti storici del daiting show. Non appena la nuova dama ha sceso le scale, ha subito colpito tutti, non solo il pubblico ma anche molti degli uomini che sono alla ricerca dell’amore nel daiting show di Maria De Filippi.

Ma chi sono dama e cavaliere che avevano iniziato a frequentarsi? La loro conoscenza ha da subito creato grandi aspettative nel pubblico, poiché sembrava ci fosse una certa affinità, ma la decisione del cavaliere di frequentare altre dame non è stata gradita da Elisabetta, che ha preferito chiudere subito la frequentazione. Ma, considerato che a Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, non è detto che presto non li rivedremo di nuovo vicino.

Cosa sapere su Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante di Uomini e Donne

Sebastiano Mignosa siede già da un po’ nel parterre del trono over, precedentemente aveva partecipato al daiting show ed aveva anche trovato l’amore. Poi è tornato a essere single e ha deciso di riprovarci proprio in quel programma che già “gli aveva portato fortuna”. Siciliano doc, vive in provincia di Siracusa, il cavaliere aveva avuto una frequentazione con Cinzia Paolini, ma alla fine dopo un flirt estivo, tra di loro la storia non è decollata.

Il cavaliere, classe 1972, oggi ha 54 anni, ha un lavoro come responsabile della sicurezza, non si sa cosa abbia studiato e se abbia deciso frequentato l’università, ha una figlia e tanta voglia di trovare l’amore. Sebastiano Mignosa è molto attivo sui social, ha un profilo Instagram seguito da oltre 8mila followers, tra cui spuntano nomi di altri protagonisti di Uomini e Donne, come Roberta Di Padua, Cinzia Paolini e Barbara De Santi.

Elisabetta Gigante, invece, è arrivata a Uomini e Donne da poco tempo, originaria dell’Isola d’Elba, si è subito fatta riconoscere per il suo carattere estroso. È approdata nel programma di Maria De Filippi perché è intenzionata a trovare l’amore, non si conosce la sua età con precisione, che potrebbe essere tra i 40 e i 50 anni. La nuova dama del daiting show non ha figli e pare non sia mai stata sposata, ha però due sorelle a cui è molto legata e ben quattro nipoti che adora.

La dama ha un suo panificio “Da Betta”, in cui lavora personalmente, l’attività è chiusa nei mesi invernali e questa pausa le ha permesso di poter partecipare a Uomini e Donne senza avere particolari problemi dal punto di vista professionale. Elisabetta Gigante ha un profilo Instagram che al momento è seguito da più di 1000 followers, dove pubblica particolarmente immagini personali. La conoscenza tra lei e Sebastiano sembrava essere partita “con il botto”, salvo poi concludersi in modo molto brusco.

Sebbene dama e cavaliere si siano frequentati durante le feste di Natale, le cose tra di loro si sarebbero complimentate dopo la pausa di Uomini e Donne. Quando lui ha voluto iniziare a conoscere un’altra dama, Manuela, Elisabetta c’è rimasta malissimo e ha deciso di interrompere subito la frequentazione. La dama dell’Isola d’Elba ha spiegato che si sarebbe aspettata una coerenza maggiore da parte sua e, non avendola vista, ha deciso di non continuare a conoscerlo.

I due hanno poi provato ad avere un chiarimento con una nuova uscita, ma alla fine non sono riusciti a trovare un punto di incontro e lui avrebbe detto alla redazione del programma di voler conoscere altre dame. Eppure Elisabetta e Sebastiano erano una delle coppie più quotate dal pubblico, a giudicare dai commenti che girano in rete, c’è chi li vorrebbe vedere di nuovo assieme. Non è detto, però, che in futuro non avremo colpi di scena in questo senso, a Uomini e Donne le sorprese non mancano mai.