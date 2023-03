Ultimo è tornato single? La voce si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore. Tutto è partito da un’indiscrezione del settimanale Chi, ripresa dai principali siti. Ad alimentare il gossip l’assenza dai social di foto del cantante con la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heater Parisi. Per questo molti hanno pensato che la loro relazione fosse finita.

In occasione del compleanno della ragazza, Ultimo ha potuto tranquillizzare i fan. I due non si sono lasciati, anzi. Quattro foto, la frase “Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda” e un cuore rosso. Con questo semplice post sui social, la coppia ha messo a tacere le voci riguardanti una presunta crisi.

Ultimo e Jacqueline si sono innamorati nel 2020 e lo scorso anno ha accompagnato il suo Niccolò nelle varie tappe del suo tour estivo. Per il cantante si tratta della sua seconda storia più importante dopo quella che ha avuto con Federica Lelli, alla quale aveva dedicato il brano I tuoi particolari.