Guerra in Ucraina, Pechino: “Non vogliamo terza guerra mondiale”

Le autorità cinesi non vogliono una Terza guerra mondiale, ricercando piuttosto una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. Lo riporta l’agenzia russa TASS citando il portavoce del ministro degli Esteri cinese Wang Wenbin, secondo cui “nessuno vuole assistere a una Terza guerra mondiale […] è necessario sostenere il processo volto a promuovere i colloqui pace tra Russia e Ucraina”.

Rispondendo alla domanda di un giornalista occidentale su come il ministero degli Esteri cinesi abbia accolto le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov riguardo alla possibilità di una Terza guerra mondiale, Wenbin ha fatto sapere che non dev’essere concesso un protrarsi del conflitto armato in Ucraina, sottolineando la necessità di evitare conseguenze negative che potrebbero coinvolgere non solo l’Europa ma il mondo intero.

“Speriamo che tutte le parti interessate dimostrino equanimità e impediscano l’escalation”, ha concluso il portavoce.