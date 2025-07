Tra Belen Rodriguez e Olly “è finita, si sono divertiti solo una notte”

Continuano ad alimentarsi le voci di un presunto flirt tra Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e Belen Rodriguez. Il video che li ritrae insieme al concerto di Marracash a San Siro è diventato virale sui social e giorno dopo giorno sono emersi altri retroscena sul loro rapporto. Stando a quanto riporta Alessadro Rosica sui social, lui l’avrebbe “ammaliata con le canzoni”. E, infatti, Belen non ha nascosto di continuare ad ascoltare i suoi brani e di non “riuscire a smettere”. Tuttavia, tra loro sarebbe stata solamente un’avventura, finita ancor prima di iniziare: “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”.

Le voci sul loro conto erano iniziate quando Belen Rodriguez, ironica, aveva taggato Olly su Instagram dicendogli che ascolta quotidianamente le sue canzoni e non riesce a smettere di farlo. “Mi prenderà per pazza ma non riesco a smettere”, aveva scritto. Poco tempo dopo era arrivato l’avvistamento a San Siro, un video che li mostrava vicini nel parterre dei Vip mentre scherzavano e ridevano insieme. “La settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”, aveva fatto sapere sempre Alessandro Rosica a riguardo, aggiungendo come lui le fosse rimasto “incollato” per tutta la sera.