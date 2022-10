Arriva la smentita da parte dell’avvocato di Ilary Blasi. Quando sembrava ormai impossibile un accordo per una separazione consensuale, il Corriere della Sera aveva rilanciato alcune indiscrezioni sulle richieste reciproche da parte dei due ex coniugi. Ilary avrebbe chiesto 20 mila euro per lei e 17.5 per i figli al mese per l’ammontare di 37.500 euro al mese. Totti avrebbe risposto con una proposta che includeva zero euro per l’ex moglie (visto che guadagna molto bene) e 7.000 per i figli.

La realtà però sarebbe ben diversa, almeno ad ascoltare il parere dell’avvocato della conduttrice: “Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”, ha affermato l’avvocato Alessandro Simeone a Repubblica.

La strategia delle persone vicine all’ex capitano, secondo l’avvocato Simeone, non si ferma solo a voler far credere che Ilary sia una persona attaccata al denaro, ma si starebbe cercando di rovinare l’immagine della showgirl attribuendole diverse relazioni extraconiugali, bollate dal legale di parte come fantasiose. Quel che appare ormai certo è che in questo clima così teso sarà impossibile arrivare ad un accordo tra Totti e Ilary. La palla, è il caso di dirlo, passerà dunque al giudice.