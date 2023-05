The Ferragnez, il trailer della seconda stagione della serie | VIDEO

Ci sono anche i nuovi problemi di coppia nel trailer della seconda stagione dei The Ferragnez, la serie che segue le vicende professionali e private di Fedez e Chiara Ferragni.

Il trailer della nuova stagione, la cui data di messa in onda era già stata precedentemente annunciata dai diretti interessati, oltre che da Amazon Prime, il servizio di streaming sul quale la produzione andrà in onda, è stato condiviso anche in questo caso sui rispettivi profili social del cantante e dell’influencer.

“Il trailer ufficiale della nuova stagione di The Ferragnez La Serie è fuori. L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia” si legge nella discalia.

“Le prime 4 puntate saranno disponibili il 18 maggio poi ce ne saranno altre 3 il 25 maggio e dopo l’estate quella speciale sul festival Sanremo”.

Nel filmato si vedono i due mentre giocano con i figli, Leone e Vittoria, o mentre si confrontano dallo psicologo, così come accadeva già nella prima stagione.

Grande spazio, e non potrebbe essere altrimenti, sembra verrà riservato alla malattia e alla conseguente operazione a cui si è sottoposto Fedez, ma anche a qualche scontro tra i due.

In un breve frame, infatti, si vede la Ferragni piuttosto alterata dire al marito: “Mi stai facendo incazzare”. Subito dopo, invece, l’influencer è in lacrime con Fedez che afferma: “Non siamo in crisi, non siamo mai stati più uniti di così”.