Chiara Ferragni annuncia la seconda stagione di The Ferragnez e parla di Sanremo: “Ci sarà puntata special”

“Abbiamo annunciato la data di uscita delle prime puntate di The Ferragnez 2, la seconda stagione secondo me è ancora più bella della prima. Molto emozionante perché ha seguito quasi tutto l’ultimo anno della vita mia e di Fede, della nostra famiglia e ci sono tanti momenti importanti”. A parlare in una storie su Instagram è Chiara Ferragni che annuncia così la seconda stagione della serie tanto attesa.

Altro particolare che non sfugge ai fan è il commento sotto al post nel quale Chiara annuncia una puntata speciale che andrà in onda dopo l’estate e sarà dedicata a Sanremo.