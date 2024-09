Stefano De Martino: “Belen è la Ferrari delle donne, si è innamorata di me quando stava con Corona”

De Martino: “Belen si è innamorata di me quando stava con Corona”

Per anni etichettato come il “marito di”, Stefano De Martino, oggi conduttore affermato, rivela di aver sofferto a lungo per questa definizione e aggiunge alcuni particolari sulla relazione con la sua ormai ex moglie Belen Rodriguez.

Ospite del podcast Passa dal BSMT, il presentatore di Affari Tuoi ricorda quando lui e la showgirl argentina si sono fidanzati: “Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo, Belen è per tutti la Ferrari delle donne. Io ero sbarbato ad Amici, lei stava con Fabrizio Corona che aveva la Bentley, l’uomo italiano bello e ribelle. Arrivo io e Belen si innamora di me, una roba assurda. In quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Una cosa travolgente per me”.

Da lì l’etichetta di “marito di Belen”: “Ero molto giovane, non ero a fuoco, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Per anni ero ‘il marito di Belen’. In quel momento mi andava bene tutto ed ero felice. Poi piano piano l’ambizione che ho da sempre avuto è venuta fuori. Ho detto ‘cacchio, non posso essere solo questo'”.

“Me la prendevo con chi mi etichettava come ‘marito di’ – aggiunge De Martino – Poi ho capito che ero io che comunicavo quella cosa. Crescendo e pagando lo scotto del dover smentire di non essere solo quella roba lì, ho capito però che potevo sfruttarla come motore una simile situazione. Vero che mi chiamavano all’inizio perché stavo con Belen, ma io arrivavo dopo essermi preparato a fondo”.

Il conduttore rivela di esserci rimasto male riguardo alcune dichiarazioni di Belen Rodriguez su di lui arrivate dopo la separazione: “Ci sono rimasto male di alcune dichiarazioni, ma soprattutto delle modalità. Quando ci si lascia, tutti hanno da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene. Quando finisce una relazione, ognuno di noi ha una lista di cose da rimproverare all’altro, però in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così, in quelle modalità”.

Stefano De Martino, però, sa come rispondere: “Quando arrivano, io faccio l’opossum: mi fingo morto. Quando il nemico passa, io mi scrollo e vado avanti. Tanto è inutile farsi una guerra sui social”.

Il conduttore ha anche commentato la battuta di Belen Rodriguez che a un follower che la invitava a partecipare ad Affari Tuoi aveva risposto: “Non sono stati buoni affari”: “Immagino che non siano stati buoni affari, ma per altri sono stati degli ottimi affari perché abbiamo un figlio meraviglioso”.