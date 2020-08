Le ex troniste Enardu e la torta con la svastica

“A quanto pare per le sorelle Enardu e per i loro amici è normale mettere una bandierina nazista su una torta di compleanno, ridere, e pubblicare tutto sui social. Una volta intuita, forse, la cazzata, hanno pensato bene di coprire la bandierina con delle emoji”. La pagina Instagram Trash Italiano ha pubblicato una foto e un video che ritraggono le due gemelle sarde a una festa di compleanno nel corso della quale è apparsa una torta “decorata” con una svastica. Le immagini sono state successivamente rimosse e sostituite con altre in cui il simbolo nazista viene nascosto da un emoticon. Le due sorelle Serena ed Elga, entrambe protagoniste di Uomini e Donne, sono state sommerse dalle critiche degli utenti social.

Io non ho parole, anche il video pic.twitter.com/Uz1EpGqzcD — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020

