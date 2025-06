Sophie Codegoni replica agli haters che l’hanno accusata di andare in vacanza da sola senza la sua figlia Celine Blue, avuta con il suo ex compagno Alessandro Basciano. Quando sui suoi social, l’influencer ha comunicato la sua vacanza è stata attaccata da numerose persone che le hanno scritto: “Sei mamma e vai in vacanza?”. Un’accusa alla quale Sophie Codegoni ha così replicato: “Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me”.

E ancora: “Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po’ ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale. Ogni volta che parto ricevo mille messaggi così. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi”.