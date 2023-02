Sonia Bruganelli: “Non sono come la Ferragni. La beneficienza si fa in silenzio”

“Non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfetta e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Singorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto”. Così, Sonia Bruganelli in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha ripercorso le tappe della sua carriera, da “modella per i fotoromanzi e le telepromozioni” fino alla laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi proprio sul format della casa più spiata d’Italia. “Quando Signorini mi ha fatto la proposta non potevo più rifiutare”.

Bruganelli non ama essere riconosciuta solo per essere “la moglie di”, proprio per questo “grazie a Paolo entrai nella redazione di Ciao Darwin”, ha detto.

“Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero – incalza -. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio”, ha spiegato Bruganelli.

Poi la frecciata: “Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. La beneficienza si fa in silenzio”.

Andando avanti nel racconto di sé, Sonia Bruganelli ha rivelato di fare fin da piccola sogni premonitori, “a volte prima di svegliarmi sento carezze e voci”, ha ammesso per poi riportare alcuni episodi singolari, come quando ha sentito la voce di una donna che le rivelava che la sua mica fosse incinta: “e lei mi fa: “Sei una strega..”.

Bruganelli ha infine parlato della sua relazione con Paolo Bonolis, con il quale vive in case separate, ma il suo sogno proibito è un altro: “Romperei le vetrine di Hermès e Dior e ruberei tutte le borse. Che meraviglia”, ha concluso ironicamente.