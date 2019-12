Vittorio Sgarbi sbrocca in hotel contro gli aeroporti | VIDEO

Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui inveisce contro gli aeroporti italiani e i controlli di sicurezza. In particolare lo sfogo è rivolto contro l’aeroporto di Verona “Valerio Catullo”, dove gli agenti di sicurezza hanno sottratto al critico d’arte la schiuma da barba.

“Chi ha fatto queste regole di me..da? Vergognatevi!” dice arrabbiato Vittorio Sgarbi nel video realizzato nella sua stanza d’hotel.

“Quando ho passato i controlli ho scoperto che la schiuma da barba, nella borsa della mia collaboratrice, non c’era”.

La schiuma da barba è stata sequestrata proprio perché superava il limite di quantità consentito nel bagaglio a mano in aereo.

“Ladri, ladri”, grida nel video condiviso su Facebook. E ancora: “Ho deciso di aprire un azione giudiziaria – annuncia – perché non capisco come una persona che viaggia e porta la schiuma da barba debba vedersela rubata e sequestrata da gente incapace che crede che sia un pericolo per la sicurezza. Hanno rotto i cogl..ni”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Il nuovo lavoro di Sara Tommasi: torna a Terni e apre una panetteria La foto di Chiara Ferragni e Fedez nella vasca da bagno Cecilia Rodriguez, la rivelazione: “È iniziato tutto a casa di Fabrizio Corona”

Venezia, Sgarbi a TPI: “In Italia la bellezza non conta un ca**o e la corruzione è più importante di tutto”